A Netflix nem hagyja magára Európát, továbbra is érkeznek a regionális tartalmak

A Netflix több mint 40 helyi produkción dolgozik Európában – mondta Larry Tanz, a streaming platform európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) tartalmakért felelős alelnöke. Jelenleg több európai ország, például Németország is befektetési kötelezettségeket vezet be annak biztosítására, hogy a streaming platformok több európai tartalomba fektessenek be.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt másfél évben számos rivális streaming platform lelassította, vagy teljesen le is állította az európai tartalmainak gyártását. A Paramount+ közölte, hogy csökkenti a regionális tartalmak számát, míg a Sky leállította a helyi filmek és sorozatok gyártását – írja a Screen Daily. Tanz az uniós országok által bevezetett befektetési kötelezettségekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

Jelenleg beruházást végzünk. Be kell fektetnünk, hogy csodálatos történeteket hozhassunk el az előfizetőknek. Véleményünk szerint és véleményem szerint a rugalmasság nagyszerű módja a kreativitás ösztönzésének.

Jó példaként Spanyolországot említette, megemlítve a Netflix befektetését a Madrid melletti Tres Cantos stúdióba, ahol Kaost forgatták. „Sokat dolgozunk Spanyolországban. Ez egy olyan ország, amelynek vannak kötelezettségei, de ezekben nagy a rugalmasság” – mondta az EMEA alelnök. Elmondása szerint a Netflix sokkal rugalmasabbá vált a jogokkal kapcsolatban: kezdetben a jogtulajdonlás „hollywoodi modelljét” követte, mára már csak az európai tartalmak 25 százaléát birtokolja. Tanz elmondta, hogy

a Netflix márciusban 40 produkciót készít Európában, és több mint 400 producerrel dolgozik együtt.

A streaming platformnak pedig jelenleg 11 irodája van a régióban.

Nemrég arról lehetett hallani, hogy a Netflix és Harry hercegék közötti százmillió dolláros szerződés veszélyben van és nem biztos, hogy továbbra is együtt fog működni a streaming szolgáltató és a királyi házaspár. A vezérigazgató most megtörte a csendet és reagált a felreppent pletykákra.