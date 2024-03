Az Apple dollármilliárdokat költ filmekre, mégsem nézi őket senki

Az Apple TV+ úgy költ rengeteg pénzt filmek és sorozatok gyártására, hogy közben ezek létezéséről csak keveseknek van tudomásuk. A streamingplatformnak most is sűrű hónapja van: március folyamán jelenik meg a Joaquin Phoenix főszereplésével készült Napóleon, Kristen Wiig új vígjátéka, a Palm Royale és a Manhunt is, amelyben Abraham Lincoln hadügyminisztere fog vadászni az elnök gyilkosa, John Wilkes Booth után.

Az Apple TV+ idei első negyedéve nyereségesebb volt, mint egy évvel korábban / Fotó: Shutterstock

Ami működik

Az Apple tavalyi nagy dobása Martin Scorsese új mozifilmje, a Megfojtott virágok volt, melynek közel sem sikerült visszahoznia a 200 millió dolláros (72,2 milliárd forint) költségvetését. Ezek után más stúdiók átgondolnák stratégiájukat, viszont

az Apple első negyedéves eredményei szerint a vállalat 119,6 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el, ami 2 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A vállalatnak már így is 162 milliárd dollárja (58,5 ezermilliárd forint) van bebiztosítva a bankban, a piaci értékét pedig 2,7 ezermilliárd dollárra becsülik. Ezek könnyen begyógyítanak egy olyan sebet, mint a Megfojtott virágok veszteséges szereplése – írja a Telegraph.

A streamingszolgáltatás különleges helyzetben van, ugyanis az anyavállalat más üzleti területeken szerzett bevétele miatt megengedheti magának, hogy egy nagy költségvetésű, veszteséges filmet készítsen. Ráadásul olyan nagy nevekkel dolgoznak együtt, mint Steven Spielberg, Tom Hanks, Martin Scorsese, Michael Douglas, Gary Oldman, Idris Elba, Ridley Scott, Matthew Vaughn, Samuel L Jackson, Brad Pitt és George Clooney.

Az Apple TV+ olyan helyzetben van, mint az HBO a 2010-es években.

A cég évente 1 milliárd dollárt költ mozikba szánt filmekre és 6,5 milliárd dollárt tévéműsorokra. Például az Isaac Asimov könyvei alapján készült Alapítvány sorozat első évadának költségvetése 45 millió dollár volt, de olyan projekteket is felvásárolt, amelyeket mások már nem engedhetnek meg maguknak. A nemrég megjelent A levegő urai 2013-tól fejlesztés alatt állt az HBO-nál, de 2019-ben az Apple felvásárolta, amikor az HBO visszakozott a 250 millió dolláros költségvetés miatt.

Ami nem működik

A pénzügyi stabilitás azonban csak egy dolog, ugyanis eközben a streamingplatform nézőszáma nem valami magas. Az Apple 2019 óta nem tett közzé hivatalos előfizetői számokat, viszont az Egyesült Királyság területén kétmillió körül mozognak, szemben a Netflix 16,3 milliójával, az Egyesült Államokban pedig 15-20 millió, szemben a Netflix 80 milliójával. Ezenkívül márkafelmérési problémával is küszködik a streamingplatform.

Annak ellenére, hogy kritikailag elismert tartalmakat gyártanak, az Apple TV+ címei nem tudtak betörni a mainstream fogyasztói piacra.

A válasz tehát egyszerű: erős húzócímek nélkül nem lehet fenntartani egy streamingplatformot akkor sem, ha a fenntartó megengedheti magának, hogy éveken keresztül veszteséges legyen. A nagy riválisok, mint a Netflix, az HBO Max (külföldön már csak Max) és a Disney+ már rég kijelölték a saját útjukat, és ezekhez következetesen tartják is magukat, ami stabilitást ad az előfizetőknek, mert tudják, mit kapnak a pénzükért. Ameddig az Apple-nek nem sikerül ezt elérnie, addig nem is számíthat az előfizetői számok növekedésére.

Az Apple TV+-nak most viszont több esélye van a felzárkózásra, mint máskor, ugyanis idén történelmi pillanat érkezhet el a streaming és a hagyományos televíziózás közötti versenyben: a streaming 2024-ben megelőzheti majd a hagyományos tévé-előfizetéseket. A különböző streamingplatformok nagy húzóerejű címeket voltak képesek kitermelni az elmúlt években, ennek köszönhetően pedig sok hagyományos tévé-előfizetőt csábítottak el.