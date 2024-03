A filmvilág legrangosabb kitüntetését 1927-ben alapították. Az első díjakat (hivatalos nevükön Academy Award of Merit) 1929. május 16-án a hollywoodi Roosevelt Szálloda zártkörű bankettjén 12 kategóriában adták át, Charlie Chaplin életműdíjat kapott. A ceremónia alig negyedórát vett igénybe. Összeállításunk arról, milyen volt eddig az Oscar-díj története.

Az Oscar-díj története során többször minimálisan módosította ikonikus szobrát

A díjjal járó szobrocskára 1931-ben ragadt rá az 1939-től hivatalosan használt Oscar elnevezés, mert az Margaret Herricket, az akadémia első könyvtárosát állítólag Oscar nevű nagybátyjára emlékeztette. A 33,2 cm magas, 3,8 kilós trófea egy filmtekercsen álló, teste előtt kardot tartó lovagot ábrázol, a talapzat tekercsének öt küllője az Akadémia öt ágát – színészek, rendezők, forgatókönyvírók, producerek és technikusok – jelképezi.

Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) az idén 23 kategóriában oszt Oscar-díjat. A legjobb idegen nyelvű – 2020-tól legjobb nemzetközi – film díját először 1956-ban a Federico Fellini rendezte Országúton nyerte el.

Ők a magyar Oscar-díjasok

A magyar alkotások közül

1981-ben Szabó István Mephisto,

2015-ben Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyert.

Az első Oscar-díjas magyar alkotás Rofusz Ferenc A légy című animációs rövidfilmje volt 1980-ban, a rövidfilm kategóriában 2016-ban Deák Kristóf Mindenki című alkotása nyert. A 94. gálán pedig legjobb látványért járó elismerést vihette haza a Dűne című filmért Sipos Zsuzsanna berendező.

Deák Kristóf a Mindenkivel

A humanitárius tevékenységet az 1956-ban alapított Jean Hersholt Humanitárius Díjjal, a kiemelkedő filmes alkotók pályafutását Oscar-életműdíjjal, a legkiválóbb producereket az 1937-ben alapított Irving G. Thalberg-emlékdíjjal ismerik el. Ezeket 2009 óta nem a hagyományos Oscar-gálán, hanem az Amerikai Filmakadémia Kormányzói Díjátadó ceremóniáján adják át, és nem is minden évben ítélik oda.

Sorban dőltek le a tabuk és a határok

Első színes bőrűként Hattie McDaniel nyert mellékszereplőként (1939), a legjobb férfi főszereplők közt 1963-ban győzött először afroamerikai színész, Sidney Poitier, 2001-ben lett először Denzel Washington és Halle Berry révén a legjobb férfi és női színész is afroamerikai. A legjobb film kategóriában 2014-ben diadalmaskodott először fekete rendező, a brit Steve McQueen (12 év rabszolgaság). Ugyanekkor lett először latin-amerikai a legjobb rendező, a mexikói Alfonso Cuarón (Gravitáció), aki öt éve a Romáért a rendezői, operatőri és a legjobb idegen nyelvű filmért járó szobrot is átvehette, a brit Kenneth Branagh mellett ő az egyetlen, akit hét különböző kategóriában nomináltak. Idén Wes Anderson a legjobb – élő szereplős – rövidfilm jelöltjeként immár az ötödik kategóriában izgulhat. Wim Wenders német rendező ezúttal a legjobb nemzetközi filmek kategóriájában esélyes a Japán által nevezett Tökéletes napokkal.

Az idén a legjobb mellékszereplők közt nominált Robert De Niro első és utolsó jelölése között 49 év telt el, ezzel megdöntötte Katharine Hepburn 48 évvel tartott rekordját. Alig van csak tőle lemaradva Jodie Foster, aki első jelölését 47 éve kapta, az viszont rekord, hogy őt ugyanabban a kategóriában jelölték újra majdnem fél évszázad után. Ráadásul, ha nyer, a háromszoros Oscar-díjasok exkluzív klubjához csatlakozhat.

Női jelöltek az Oscar-díj története során

Női rendezőt eddig háromszor díjaztak, Kathryn Bigelow (A bombák földjén, 2009), Chloé Zhao (A nomádok földje, 2020), két éve pedig Jane Campion (A kutya karmai között) személyében, Zhao és Bigelow producerként a legjobb film kategóriában is nyert. Idén a legjobb filmre esélyes tíz film közül hármat is nő rendezett: Greta Gerwig (Barbie), Celine Song (Előző életek) és a francia Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája), Triet a rendezői és a forgatókönyvírói kategóriában is izgulhat. A japán születésű Miyoshi Umeki első ázsiai születésű színésznőként nyert 1957-ben a mellékszereplők közt. A legjobb színésznő kategória első ázsiai nyertese tavaly Michelle Yeoh lett. Első őslakos színésznőként idén Lily Gladstone nyerhet.

Robert Downey Jr., Emily Blunt és Cillian Murphy optimistán várhatják a gálát, előbbi és utóbbi is aranyszoborra esélyes

Fotó: AFP

Minden idők legjobbjai

A díj története során a legtöbb, 14 jelölést a Mindent Éváról (1950), a Titanic (1997) és a Kaliforniai álom (2016) kapta.

A Gyűrűk Ura: A Király visszatér 2003-ban mind a 11 jelölését díjra váltotta,

a Ben Hur (1959) és a Titanic (1997) 12, illetve 14 jelölésből kapott 11 Oscar-díjat. Eddig három film – Ez történt egy éjszaka (1934), Száll a kakukk fészkére (1975), A bárányok hallgatnak (1991) – győzött mind az öt fő kategóriában (legjobb film, férfi és női főszereplő, rendezés, forgatókönyv).

A legtöbb Oscar-jelöléssel a Newman família büszkélkedhet, a család 2019-ben már 93. jelölését gyűjtötte be a filmzene területén. Az élő filmesek között a legtöbb Oscar-jelölése a 92 éves John Williams zeneszerzőnek van, akit első, 1967-es nominálása óta mind a hét évtizedben jelöltek, idén, immár 54. alkalommal a legújabb Indiana Jones-filmért.

A legnagyobb botrányok: Will Smith Oscart kapott, pofont osztott

Will Smith két évvel ezelőtt megkapta a legjobb férfi alakításért járó szobrot a Richard király című filmért. Előtte azonban nem várt intermezzo történt: a színész arcul ütötte Chris Rock komikust, amikor az feleségéről viccelődött.

Ne vedd a kib*ott szádra a feleségem nevét!

– üvöltötte Smith.

A komikus azzal húzta fel gyufát a színészt, hogy felvetette, Jada Pinkett Smith játszhatna akár egy G. I. Jane-filmben is, ha már kopaszra vágatta a haját. A színésznő viszont alopeciában szenved, ami egy, a haj kihullását eredményező, autoimmun betegség. Ez volt az első és utolsó olyan gála, melyen fizikai atrocitás történt.

Chris Rock kapta, Will Smith adta: a színész elintézte, hogy neve ne az alakításáért kapott díj miatt ugorjon be az embereknek

Korábban is voltak kínos pillanatok: 1973-ban Marlon Brando nem volt hajlandó átvenni a díjat. Az elismerést a Keresztapában nyújtott alakításáért nyerte el, ám nem jelent meg személyesen a gálán. Helyette Sacheen Littlefeather indián színésznő és aktivista fáradt fel a színpadra, hogy közvetítse mondanivalóját. Brando levélben üzente meg, hogy az Oscar-díj elutasításával szeretne tiltakozni a Hollywoodban történő, indiánokkal szembeni igazságtalan bánásmód ellen.

Amikor 1940-ben Hattie McDaniel Oscar-díjat nyert az Elfújta a szélben nyújtott alakításáért, be sem akarták engedni abba a hotelbe, ahol az eseményt tartották. Ezután megtiltották neki, hogy a színésztársaival egy asztalnál üljön. A színésznő a film premierjén sem vehetett részt, mert

a moziba csak fehér embereket engedtek be.

A díjátadót eddig három alkalommal halasztották el:

1938-ban a Los Angeles környéki áradások miatt egy hetet,

1968-ban Martin Luther King temetése miatt két napot,

1981-ben pedig a Ronald Reagan elleni merényletkísérlet miatt egy napot csúszott a gála.

Egy szerepért két jelölés

Cate Blanchett az egyetlen színész, akit ugyanannak a történelmi személyiségnek (I. Erzsébet angol királynő) a megformálásáért két alkalommal, 1998-ban és 2007-ben is jelölték Oscarra. Szintén 1998-ban fordult elő, hogy két filmben két színésznőt is ugyanazon szerepért jelöltek a díjra. I. Erzsébetet megformálásáért végül Judi Dench kapott Oscart.

Skót nemesi cím és plasztikai sebészeti utalvány is van az ajándékcsomagban

A legjobb egyéni kategóriák minden jelöltje több mint 100 ezer dollár értékű ajándékcsomagot vihet haza: ez olyan luxuscikkeket tartalmaz, mint egy darab földterület a Skót-felföldön, melyhez nemesi cím is jár. Kapnak plasztikai sebészeti utalványt, magánórát sztárfitneszedzővel, valamint mindenféle méregdrága termékeket: egy üveg extraszűz olívaolajat ehető aranypelyhekkel, egy csupor manukamézt., luxushajkefét, CBD-s fürdőbombákat, gyertyákat. Kicsit kilóg a sorból egy felfújható delfin, ám ezt a PETA csapta a csomaghoz a környezetvédelem jegyében.

Hétpecsétes titok a nyertesek neve

A díjazottak nevét – a korai lapzárta miatt – sokáig előre megkapták az újságok, ám amikor 1940-ben a bankettre érkező vendégek az egyik lapban már olvashatták is az eredményt, áttértek a lepecsételt és a helyszínen felnyitott borítékokra. Hivatalosan mára csak a szavazatokat összeszámláló Pricewaterhouse Coopers vállalat két embere tudhatja, kiknek a nevét rejtik a borítékok, méghozzá fejből. A Kaliforniai álom és a Holdfény című film körülni botrány mutatja, még ez sem garancia arra, hogy elkerüljék a kínos eseteket: a 2017-es gálán az 1967-es Bonnie és Clyde sztárjai, Warren Beatty és Faye Dunaway kihirdették a győztest, és már a producerek köszönő beszéde ment, kiderült, egy gondatlan könyvvizsgáló hibájából adódóan a műsorvezetők rossz borítékot kaptak. A Kaliforniai álom helyett a Holdfény készítő örülhettek a legjobb film díjának.

Impozáns helyszínen található a gála

A Dolby Theatre (magyarul Dolby Színház, korábbi nevén Kodak Theatre) egy előadóterem a Hollywood Boulevard-on, Los Angeles-ben. A Hollywood and Highland Center nevű bevásárló- és szórakoztatóközpontban található. 2001. november 9-i nyitása óta állandó otthona az évente megrendezésre kerülő Oscar-gálának. A színházat David Rockwell, a Rockwell Group alapítója tervezte a Theatre Projects Consultants nevű tanácsadó céggel együttműködésben, kifejezetten szem előtt tartva az Oscar-gála igényeit.

A színpad szélessége 34 méter, mélysége 18 méter, az Egyesült Államok egyik legnagyobbika. A terem mintegy 3400 fő befogadására alkalmas.

Az előrelátó tervezésnek és műszaki kialakításnak köszönhetően a terem különösen alkalmas arra, hogy olyan televíziós produkcióknak biztosítson helyet, mint az American Idol, az America's Got Talent, vagy az Oscar-gála. Az építő csapat hollywood-i szakemberekkel folytatott megbeszéléseket annak érdekében, hogy jól működő kábeles infrastruktúra jöhessen létre, föld alatt futó kábel bunkerrel. Az energiaellátás szintén kielégíti az elvárásokat. Az operatőrök, a hangtechnikusok, valamint a rendezői gárda számára külön helyiség van kialakítva.

A bejárattól a színházba vezető terem két oldalán a legjobb filmnek járó Oscar-díjat elnyert alkotások címei olvashatóak art déco stílusú oszlopokon, ide gravírozzák fel egyből az elismerteket rögtön a gála után.

A jövőbeli díjazottak számára üres oszlopok állnak rendelkezésre, egészen 2071-ig.

Az Oscar-gála előtt az épületet ünnepi díszbe öltöztetik: különböző szimbólumok kerülnek a homlokzatra, a főbejáratot arany színű drapéria borítja be, valamint a híres vörös szőnyeg fut fel a lépcsősoron. Ennek leterítése 18 embert igényel, akik 900 órán át dolgoznak a szőnyeg lefektetésén, és az ahhoz szükséges útlezárásokon, biztonsági intézkedéseken és takarítási feladatokon.

Érdekesség, hogy a színészek az 1950-es évektől kezdve olyan szerződést írnak alá, az Oscar-díj átvétele után a nyerteseknek alá kell írniuk egy hivatalos megállapodást, mely szerint ha el akarják adni a harminc centis bronzötvözetet, akkor azt először az Akadémiának kell felajánlaniuk, összesen 1 dollárért.

Ez várható idén

A legjobb film kategóriában 2009 óta tíz alkotás is jelölhető, idén a legtöbb, 13 jelöléssel a Christopher Nolan rendezte Oppenheimer várja a díjkiosztót, a Szegény párák 11, a Megfojtott virágok pedig 10 jelöléssel büszkélkedhet. Utóbbi vágója, Thelma Schoonmaker, Martin Scorsese rendező állandó munkatársa idén kilencedik jelölését kapta, megdöntve a kategória rekordját, s ha nyer, a legtöbbször díjazott is ő lesz négy szobrocskával. Külön öröm, hogy a látványtervezői kategóriában Mihalek Zsuzsa is esélyes a díjra a Szegény párák című filmért.

A legjobb női főszereplő kategóriában a legesélyesebb a Megfojtott virágok őslakos színésznője, Lily Gladstone, aki a Golden Globe-díjat is hazavitte. Esélyes lehet még Margot Robbie a Barbie-val, Carey Mulligan, aki a Maestróban Leonard Bernstein feleségét alakította, Sandra Hüller német színésznő, a cannes-i nagydíjas Egy zuhanás anatómiájának főszereplője, és a Szegény párák legerősebb alakítását nyújtó Emma Stone is befuthat surranópályán.

A legjobb férfi színésznek járó elismerésre Paul Giamatti is esélyes lett, miután a Téli szünetben nyújtott alakításáért már behúzta a Golden Globe-ot. Ám a kritikusok szerint még így sincs veszélyben Cillian Murphy győzelme az Oppenheimer címszerepe után. Christopher Nolan egyik kedvenc színésze is hazavitt egy aranyszobrot mint a legjobb dráma férfi főszereplője. A Leonard Bernsteint alakító Bradley Cooper jelölése is biztosra vehető. Minden valószínűség szerint Leonardo DiCaprio is be fog férni a végső jelöltek közé.

A rendezők közül Christopher Nolan a legesélyesebb, az Oppenheimer hozhatja el neki a hatodik Oscar-jelölését, míg Greta Gerwig a második esélyre hajt a Barbie-val, és a nagy öreg, Martin Scorsese is ott van még az amerikai őslakosok kálváriáját bemutató balladájával, a Megfojtott virágokkal.

Közülük kerülnek ki a nyertesek

Legjobb film

American Fiction

Egy zuhanás anatómiája

Barbie

Téli szünet

Megfojtott virágok

Meastro

Oppenheimer

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

Előző életek

Legjobb rendező

Egy zuhanás anatómiája – Justine Triet

Megfojtott virágok – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Szegény párák – Jorgosz Lantimosz

Érdekvédelmi terület – Jonathan Glazer

Legjobb férfi főszereplő

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Téli szünet

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Legjobb női főszereplő

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Megfojtott virágok

Sandra Hüller – Egy zuhanás anatómiája

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Szegény párák

Legjobb női mellékszereplő

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Bíborszín

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – Téli szünet

Legjobb férfi mellékszereplő

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Megfojtott virágok

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Szegény párák

Legjobb speciális effektusok

Az alkotó

Godzilla Minus One

A galaxis őrzői 3.

Mission: Impossible: Leszámolás – Első rész

Napóleon

Legjobb vágás

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb operatőr

Edward Lachman – A gróf

Rodrigo Prieto – Megfojtott virágok

Matthew Libatique – Maestro

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

Robbie Ryan – Szegény párák

Legjobb látványtervezés

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegén párák

Legjobb animációs film

A fiú és a szürke gém

Elemi

Nimona

Robot Dreams

Pókember: A Pókverzumon át

Legjobb eredeti dal

The Fire Inside – Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzaze – Megfojtott virágok

What Was I Made For – Barbie

Legjobb hang

Az alkotó

Maestro

Mission: Impossible: Leszámolás – Első rész

Oppenheimer

Érdekvédelmi terület

Legjobb filmzene

American Fiction

Indiana Jones és a sors tárcsája

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb jelmez

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb adaptált forgatókönyv

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

Legjobb eredeti forgatókönyv

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Maestro

May December

Előző életek

Legjobb rövidfilm

The After

Invicible

Night Of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Legjobb animációs rövidfilm

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over

Legjobb dokumentumfilm

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

Ti Kill A Tiger

Twenty Day In Mariupol

Legjobb rövid dokumentumfilm

The ABC Of Bookbanning

The Barber Of Little Rock

Island In-between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Legjobb külföldi film

Io Capitano

Tökéletes napok

A hó társadalma

A tanári szoba

Érdekvédelmi terület

Legjobb haj és smink

Golda

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

A hó társadalma

A magyar nézők hétfőn hajnalban a Disney+ streamingszolgáltatáson követhetik a ceremóniát.