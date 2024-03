Alig két hete debütált a Frank Herbert regénye alapján készült Dűne második része, de már messze túlszárnyalta az első rész bevételeit. A Dűne: Második rész már a nyitónapján is elképesztő számokat produkált: 32,1 millió dollár bevételt ért el az észak-amerikai jegypénztáraknál, ebből 12 millió dollár volt az elővételes jegyek részaránya.

Fotó: Hamara

A Dune: Második rész Észak-Amerikában és világszerte is 2024 legnagyobb bevételt hozó filmje eddig. A folytatás már az első tíz nap után felülmúlta a 2021-es első rész bevételeit, noha annak jegyeladásait jelentősen rontotta, hogy egyszerre jelent meg mozikban és streamingen – írja a Digital Spy. Most viszont

a Dűne: Második rész új filmes mérföldkőhöz ért, ugyanis hétfőn világszinten átlépte az 500 millió dolláros (nagyjából 181,5 milliárd forint) bevételt.

Sok film büszkélkedhet ezzel az álomhatárral, viszont nem mindegyiknek sikerül ilyen hamar elérni. Ez különösen szép teljesítmény ahhoz képest, hogy a film jelentős része még a Covid alatt készült, amikor meg volt kötve a készítők keze, és a világjárvány több fronton is hátráltatta a forgatást.

A filmnek egyébként van magyar vonatkozása is, ugyanis a Pécsi Gloves International (PGI) is részt vett a jelmezek elkészítésében. „A Dűne produkciós csapata, köztük Hóka Zsóka jelmezkivitelező döntése, mely szerint a magyarországi forgatás során helyi forrásokból szerzik be az anyagokat és a kellékeket, lehetővé tette számunkra, hogy érdemben hozzájáruljunk ehhez a filmalkotáshoz” – mondta a PGI.