Búcsúbulit tartottak az első dél-koreai pandának

A Fu Bao (Szerencsés Kincs) nevet viselő óriáspanda az első, amely Dél-Koreában látta meg a napvilágot, ám a pandatartás szabályai miatt vissza kell térnie Kínába, így a neki otthont állatkert búcsúbulit szervezett a számára vasárnap.

Fotó: Chung Sung-Jun / AFP

A panda 2020. júliusi születése óta hatalmas rajongótábort szerzett magának, így tömegek jelentek meg az utolsó napon, amikor Fu Baót meg lehetett tekinteni.

A panda most egy hónapig karanténban lesz, majd a kínai Szecsuán tartományban folytatja életét.

Rajongói már hajnalban elkezdtek gyülekezni, és akár órákig is hajlandók voltak várakozni, hogy utoljára találkozhassanak a pandával – írja a Reuters. Noha Fu Bao távozik, Dél-Korea nem marad pandák nélkül, hiszen szülei – akiknek tavaly ikrei is születtek – továbbra is Dél-Koreában maradnak. Őket a pandadiplomácia keretében, 2016-ban adta Peking Dél-Koreának.