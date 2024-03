Első lemeze huszadik évfordulóját ünnepli Parov Stelar. A világhírű osztrák zenész tavalyi Budapest Park-koncertje után augusztus 16-án visszatér a helyszínre.

Érkezik a Budapest Parkba az egyik leghíresebb osztrák előadó, Parov Stelar.

Az 50. születésnapját idén novemberben ünneplő Parov Stelar (eredeti nevén Marcus Füreder) világszerte Ausztria egyik legnépszerűbb előadója. Az elektro-szving stílus úttörője héttagú zenekarával lép fel a Budapest Parkban – közölték a szervezők.

Parov Stelarnak már első albuma, a 2004-ben megjelent Rough Cuts meghozta a nemzetközi ismertséget. A dzsessz, a house, a szving elemeit egyaránt tartalmazó, és azokat vegyítő darabjaival gyorsan az elektronikus zenei élet egyik legkeresettebb előadójává vált.

Az évek során olyan világsztároknak készített remixet, mint Tony Bennett és Lady Gaga, Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Bryan Ferry vagy Klingande.

Több mint egymillió Facebook-követővel, 500 millió YouTube-megtekintéssel és 3 millió havi Spotify-hallgatóval rendelkezik, miközben vezető világmárkák is előszeretettel használják dalait reklámjaikban.

Lemezeinek száma húsz felett jár, eddig tíz Amadeus Austrian Music Awards díjat kapott. Legismertebb slágere az All Night, dalai rendre az európai toplisták élbolyában kötnek ki, a The Sun (2014) és a Brass Devil (2020) című száma az amerikai iTunest is meghódította. Húsz év alatt túl van ezredik koncertjén, fellépett a Coachella, a Glastonbury vagy a Lollapalooza fesztiválon is.

Tavaly a Budapest Park mellett a debreceni Campus Fesztiválon is fellépett.