Húsvétra beköszönt a nyár Magyarországon

Az előrejelzések szerint a következő hétvégére még tovább melegszik az idő, így húsvétra már szinte nyári időjárással számolhatunk – derül ki a Köpönyeg honlapján látható előrejelzésből.

Fotó: FamVeld

Az idei tél is jóval melegebb volt az átlagosnál, pár nap kivételével szinte tavaszi időjárás volt a jellemző, és úgy tűnik, hogy a szokásosnál magasabb hőmérséklet a tavasszal is velünk marad, így nagypénteken 18 fokig is felkúszhat a hőmérséklet, és éjszaka is csak 7 fokig süllyed. Majd szombaton és vasárnap még tovább, 20-21 fokig melegszik a levegő, ahogy húsvéthétfőn is kellemes idő várható, enyhén felhős égbolttal és 20 fok körüli maximum-hőmérséklettel. A szél sem támad fel különösebben az előrejelzés szerint.

A várakozások szerint az idei év későbbi részében sem enyhül a hőség, hiszen a klímaváltozás mellett az El Nino éghajlati jelenség is fűti az északi féltekét.