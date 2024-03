Indulhat a versenyfutás a Swatch és az Omega régóta várt luxusórájáért

Hosszadalmas várakozás után, a reklámokban sugalltakkal ellentétben hamarabb megérkezett a Swatch és az Omega közös luxusórája, a MoonSwatch legújabb kiadása, melyen a népszerű rajzfilmfigura, Snoopy is helyet kapott.

A MoonSwatch legújabb kiadásán a népszerű rajzfilmfigura, Snoopy is helyet kapott. / Fotó: Britt Pearce / Youtube

A teliholdat idéző fehér óra a Mission to Moonphase nevet viseli és március 26-án kerül az üzletekbe, ám azt nem árulták el, hogy mennyiért lesz kapható. Az óra kronográffal is rendelkezik, így azon látható lesz az is, hogy a Hold épp melyik fázisban van – írja a Wired. Ez az első olyan Swatch óra, mely tudja ezt a funkciót.

Hasonlóan a MoonSwatch kollekció más darabjaihoz, a legújabb kiadás sem limitált, így idővel mindenki hozzájuthat ahhoz. Az óra megszerzése azonban korántsem lesz egyszerű, miután – szintén a többi MoonSwatch-darabhoz hasonlóan –

csak online nem lehet majd kapni eleinte.

Későbbi online beszerzésre sem érdemes bazírozni, holott Nick Hayek Jr., a Swatch csoport vezérigazgatója 2022-ben még nem zárta ki az órák elérhetőségét az e-kereskedelembe, ám az új MoonSwatchok azóta sem jelentek meg a neten.

Az órán egy szöveges idéztet is helyet kap a képregényből, mely csak UV-fényben látható. Az Omega és Snoopy között a kapcsolat hosszú időre nyúlik vissza, így csak idő kérdése volt, hogy megjelenjen a kutya a MoonSwatch kollekción is. A régóta várt óra feltehetően a kollekció legnépszerűbb darabjává válhat.