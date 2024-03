Itt vannak Ókovács Szilveszter újabb bejelentései – a főigazgató szerint ezek miatt is botrány lesz

Érdekes módon pár napja attól hangos a hazai sajtó, hogy Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója szünetet rendelt el Carl Orff Carmina Burana című előadásaiban. Az ügy azzal keltette fel az közvélemény figyelmét, hogy a karmester, Bogányi Tibor egy Facebook-posztban jelentette be, hogy az intézkedés miatt nem vezényli tovább a darabot.

Fotó: Teknős Miklós

„Tisztelt Carmina produkció Alkotói, Tegnap kaptam a Főigazgatói utasítást, miszerint

a Carmina Burana előadást kettévágva, félórás szünetet kell tartani, az Operaház büféjének bevétele növelése érdekében. A döntés nélkülözött minden szakmai egyeztetést”

– áll a vasárnapi posztban.

Ókovács Szilveszter az ATV-ben kedden úgy fogalmazott, hogy sem egy karmester, sem egy énekesnő nem köteles az operaház hosszú távú terveit figyelembe venni, a főigazgatónak azonban más a dolga.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy az opera bevételeit növeljem

– mondta a főigazgató, hozzátéve, hogy nem csak ezért rendelt el szünetet a darabban, hanem szerinte más intézményekben, hasonló hosszú előadásokban ( a másfél órás Carmina Burana darab így két órás lett – a szerk.) is bevett szokás a félórás szünet. A Magyar Állami Operaház anyagi helyzetéről szóló kérdésre Ókovács úgy reagált, hogy az intézmény rekordbevételeket ért el, mert visszavettek mindent, amit korábban az operaház működtetésében kiszerveztek. Hozzátette, hogy visszavették az operaház üzleteit, az őrzésvédelmet és legutoljára a büfé üzemeltetését is.

Minden az operaháznak termel innentől fogva, az állam érdekét képviselem és az intézményem érdekét

– jelentette ki. Azt is mondta, hogy az állami támogatás nem nőtt az elmúlt években, ezért igyekszik minden lehetséges módon bevételekhez juttatni az operaházat, ezért újabb tervei is vannak, amelyek miatt szerinte a személyét szintén „szétszedik” majd. A főigazgató közölte, hogy

az miatt a helyárakat megemelik, illetve értékesítik majd a királyi páholyt is.

Ókovács Szilveszter hangsúlyozta, hogy nézői megkeresések is érkezetek annak érdekében, hogy bejárjató lehessen a Magyar Állami Operaház, hogy alakuljon ki egy társaságiélet az intézményben, ezért ezek kielégítését is szolgálja ez új koncepció. Ókovács 2011-től a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, majd 2013-tól főigazgatója, idén tavasszal jelentette be Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, hogy a főigazgató újból további négy évig vezetheti az operaházat.