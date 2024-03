Emmanuel Macron francia elnök olyan stílusú képeket posztolt magáról a közösségi médiában, amelyet főként az autokraták használnak. A képek egyik üzenete az, hogy Macron erőskezű államférfi, akit jobb tisztelni és komolyan venni. A bokszolás közben, fekete-fehér színekben megörökített elnök ezzel üzenhetett Vlagyimir Putyinnak is, aki maga is sokszor használta az erődemonstráció ezen eszközét.

Macron már nem csak szavakkal keménykedik, a diktátorok népszerű eszközéhez nyúlt / Fotó: AFP

Mint ismert, Emmanuel Macron az utóbbi hetekben szigorú hangot ütött meg az orosz elnök politikájával szemben. A francia államfő nem tartja kizártnak, hogy katonákat küldjön Ukrajnába, az oroszok elleni ukrán honvédelem megerősítésére. A kijelentése megosztotta a NATO-t, míg a legtöbb tagállam már a felvetést is elutasította, addig Lengyelország és Finnország hasonló álláspontra helyezkedett. Oroszország saját állítása szerint a franciák már mozgósítják a katonákat.

A fotók a NATO-szövetségeseknek is üzenhetnek, mégpedig azt, hogy erőteljesebben kellene kiállniuk Ukrajna mellett. Franciaország és Németország ezt megtette, a múlt héten megállapodtak, hogy a megtámadott országban fegyvereket gyártanak, valamint hogy kétoldalú megállapodást kötöttek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Philippe Moreau Chevrolet politikai tanácsadó a Le Parisien című napilap videójában elmondta, hogy ez az erőt sugárzó Macron-kép hasonló Putyin korábbi önfényezéséhez.

Ez egy olyan PR-eszköz, amelyet általában autoriter rezsimek használnak, és eddig nem igazán fordult elő, hogy demokratikus államfő használta volna.

Az államfő felesége, Brigitte Macron még tavaly árulta el, hogy az elnök hetente kétszer bokszol. Macron amúgy korábban már pózolt bokszkesztyűben, hogy népszerűsítse a testmozgást.

Putyint korábban már fotózták horgászás, lövöldözés, jéghokizás, dzsúdózás közben, tankban és tengeralattjárón is. Sőt, egy naptár kedvéért még meztelen felsőtesttel szőrén megült lovat is. Hasonló képek készültek már Kim Dzsongun, észak-koreai diktátorról is.