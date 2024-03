Késő délelőtt a Dél-Alföldön egy-egy meteorológiai mérőállomáson már elérte a hőmérséklet a 25 Celsius-fokot, így idén március 30. volt az első nyári nap – írta az MTI a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalára hivatkozva.

Korai nyár. Szombaton a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 25 Celsius-fokot. / Fotó: Shutterstock

Nyári napnak azt nevezik, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 Celsius-fokot.

Jelezték: van esély arra is, hogy megdől a március 30-ára vonatkozó melegrekord. A Hajdú-Bihar vármegyei Szerepen 1911-ben ezen a napon 26,9 fokot regisztráltak.

Közben szombaton erős délies áramlás alakult ki az ország fölött, mellyel

a Szahara felől ismét nagy mennyiségben érkeztek finom porszemcsék a magasabb légrétegekben.

Ezek kondenzációs magként szolgálva elősegítik a magas szintű felhők képződését, ami gyakran azt eredményezi, hogy fakóvá válik az ég, és fátyolfelhők szűrik a napsütést.

A Köpönyeg arról számolt be, hogy gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat.

A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet.

Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

Az előrejelzés szerint a következő két napban Magyarországon marad a nyárias idő, 23-24 fokot várnak, azonban hétfőn, illetve kedden már eső is lehet. A hét első munkanapjától, azaz keddtől lényegesen alacsonyabb hőmérsékletek várhatók, előbb 16 fok, majd szerdán 18, csütörtökön 19 és pénteken 20 fok. Ezt követően továbbra is marad a tavaszias, bőven tíz fok feletti időjárás.