Meghalt a Dirty Dancing slágerének előadója

Hetvennégy éves korában elhunyt Eric Carmen, a Raspberries zenekar frontembere, az évtizedek alatt olyan slágerek voltak köthetők a nevéhez, mint az All By Myself, a Never Gonna Fall in Love Again és a Hungry Eyes című szám. Carmen felesége a hivatalos honlapján jelentette be férje halálát, de a körülményeit nem közölte.

Fotó: Tom Hill

A mi édes, szerető és tehetséges Ericünk a hét végén álmában elhunyt. Nagy örömmel tölt el minket, hogy a zenéje évtizedeken át oly sokakat érintett meg, és öröksége maradandó lesz.

„Kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét, miközben az óriási veszteségünket elgyászoljuk” – fogalmazott az özvegy a posztjában.

A The Guardian cikke szerint Carmennek a Dirty Dancing filmzenéhez készült száma, az Hungry Eyes nagy sikert aratott, amivel 1987-ben felkerült a zenei toplisták élére, és a Billboard Hot 100 negyedik helyére. A következő évben a Make Me Lose Control című száma hasonló sikereket aratott. Az 1980-as évek után Carmen kislemezei nem kerültek újra a slágerlisták élére. 2000-ben turnézott Ringo Starrral és az All-Starr Banddel, majd 2004-ben ismét a Raspberryvel, amikor rövid időre újra összejöttek néhány fellépés erejéig.