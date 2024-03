Nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkát, hanem a másik ember, aki használja Miközben a Tesla robotja szinte már rántottát készít, és például az útvonaltervezőkkel az is használ mesterséges intelligenciát, aki nem tud róla, számos megoldatlan kérdést is felvet az új technológia. Ezeket tárgyalták az EdTech Summit Hungary oktatástechnológiai konferencián és kiállításon Budapesten. Egyebek között elhangzott, hogy nem az MI veszi majd el a munkánkat, hanem a másik ember, aki használja. Ezért is kellene okosan bevezetni a használatát az oktatásba, hogy tanár és diák egyaránt megtanulja a hatékony és etikus használatát, végül pedig a versenyképességet és GDP-t növelő eszközt lehessen alakítani belőle.