Halálra ítélték a Netflix egyik korábbi ügyvezetőjét, mert megmérgezte egy nagy horderejű kínai szerencsejáték-cég alapítóját. A gyilkosságban bűnösnek talált férfi nem csak a Netflix új sikersorozatával, A 3-test-problémával hozható kapcsolatba, hanem a sorozat készítőinek előző nagy dobásával, a Trónok harcával is.

A 3-test-probléma március 21-én debütált a Netflixen és rötön nagy népszerűségre tett szert

Fotó: Jeff Kravitz / GettyImages

Hszú Jao még 2020 decemberében mérgezte meg a Yoozoo Game alapítóját, Lin Csit, mivel több vitájuk is volt közös üzletükkel kapcsolatban. Lin karácsony napján halt meg, 39 éves korában. Később pár nappal a rendőrség letartóztatta Hszút. A bíróság szerint további négy ember is súlyosan megbetegedett, mivel Hszú italokat mérgezett meg a Yoozoo Game irodájában 2020 szeptembere és decembere között – írja a The Independent.

Jelenleg a Yoozoo birtokolja A háromtest-probléma kínai sci-fi regény megfilmesítésének jogait, Hszú pedig az ezzel kapcsolatos üzleti tevékenységekért felelt.

A Yoozoo volt a felelős a Game of Thrones: Winter Is Coming című játék fejlesztéséért, tehát már korábban is volt kötődése az HBO sikersorozatához és annak alkotóihoz. A meggyilkolt Lin vezető producerként dolgozott a Trónok harca alkotóival, David Benioff-fal és D.B. Weiss-szel és nagy szerepet vállalt a kínai regény megfilmesítésében, mely végül A 3-test-probléma címen jelent meg a Netflixen március 21-én és rögtön nagy népszerűségre tett szert.

Bár a Netflix továbbra is folytatja népszerűtlen áremeléseit, ellenben riválisaival, nem távolodik el a regionális tartalmak gyártásától és az olyan elsőre szokatlannak és különcnek tűnő történetek adaptálásától, mint A 3-test-probléma. A Netflix több mint negyven helyi produkción dolgozik Európában – mondta Larry Tanz, a streamingplatform európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) tartalmakért felelős alelnöke. Jelenleg több európai ország, például Németország is kötelezettségeket vezet be arra, hogy a streamingplatformok több európai tartalomba fektessenek be.