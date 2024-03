Suhajda Szilárd hegymászó tavaly májusban a Mount Everest csúcstámadása közben vesztette életét. Felesége Legindi Tímea a tragédia óta először állt a kamerák elé a Csisztu Sport Castban – írta meg a Mandiner.

Suhajda Szilárd a Mount Everest csúcstámadása közben vesztette életét

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Ha Szilárdnak sikerül az Everest palack nélküli megmászása, és hazatér, akkor ez egy közös siker lett volna, mindenki magáénak érzi. Viszont így, hogy tragédia lett, mintha így is szeretett volna mindenki egy szeletet magának

– mondta el a sportember felesége. Hozzátette, hogy bár szándékosan nem vállalt szereplést, a háttérben dolgozott azon, hogy ne jelenjen meg több butaság a témában.

Legindi Tímea kitért arra is, hogy a csúcstámadás mellett sokan voltak aznap náluk, a család és a barátok mellett a média munkatársai is. Azt utólag sem bánja, hogy ennyien ott voltak, többek között a keresés finanszírozását is annak köszönheti, hogy valaki a vezető hírek között olvasta, hogy baj van, és segített.

A tragédia kapcsán elárulta saját elméletét is. Úgy gondolja, hogy Suhajda Szilárd egy nagyon kitett, omlékony helyen volt, és egyszerűen lecsúszott onnan. Valószínűleg olyan irányba csúszott, amely nem az útvonal része, emiatt nem fogják soha megtalálni. A hegymászó egy hasadékba eshetett, így helikopterről sem látszik.

A feleség arról is beszélt, hogy sokan az eset után kifejtették véleményüket a hegymászó családja iránti felelősségéről, és többen ítélkeztek is emiatt. Úgy véli, hogy a hegymászás nem veszélytelen sport, de ha tudatosan és felkészülten űzi az ember, akkor nem sokkal veszélyesebb más tevékenységeknél, hobbiknál.

Azt gondolom, hogy attól, hogy valakinek családja van, nem szíjazhatod oda a székhez

– emelte ki Legindi Tímea, hozzáfűzve, hogy férje is mindig támogatta őt minden elképzelésében, száz százalékig a partnere volt mindenben.

Azt ugyanakkor nehéz szituációnak nevezte, amikor a kisfiuknak el kellett mondani, hogy az apja meghalt a hegyen, és többet nem jön haza.