A tavaszi fáradtság sokak számára ismerős lehet, és gyakran komoly kihívást jelent. De vajon mi okozza ezt a hirtelen jött kimerültséget, és hogyan lehet legyőzni? A Világgazdaságnak Kerekes Viktória élelmiszermérnök, funkcionális táplálkozási referens nyilatkozott a témában.

A tavaszi fáradtságot sokszor a téli hónapok alatt drasztikusan lecsökkent D-vitaminszint okozza/ Fotó: Shutterstock

Minden ember más, így a tavaszi kimerültség oka egyénenként eltérő lehet – hangsúlyozta Kerekes Viktória, aki arra is felhívta a figyelmet: a tavaszi fáradtságot sokszor a téli hónapok alatt drasztikusan lecsökkent D-vitaminszint okozza. A sötétebb napok után hirtelen megnövekedett napsütéses órák száma szerotonin termeléshez és melatonin csökkenéshez vezethet, ez is közrejátszhat a tavaszi fáradtságban. Az állandó stressz és alváshiány, valamint a cirkadián ritmus (napi biológiai óra) eleve nem megfelelő működése is lehet a fáradtság oka – sorolta a szakértő.

Mit tehetünk a tavaszi fáradtság ellen?

A tanácsadó szerint a tavaszi fáradtság ellen az első lépés az lehet, hogy megvizsgáljuk étrendünket, és bevezetjük a jó minőségű táplálékkiegészítő szedését, amely segíthet fenntartani a megfelelő vitamin- és ásványianyag-szintet. A D-vitamin különösen fontos, mivel hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez és a hangulat javításához.

Mindezek mellé a jó minőségű magnézium sem maradhat el a megfelelő felszívódás érdekében,

ami segít a sejtjeink regenerálásában a stressz okozta hiányállapotok elkerülése érdekében.

Kerekes Viktória: este 11 óra előtt feküdjünk le, valamint használjuk a kékfény-szűrő alkalmazást / Fotó: Kerekes Viktória

A vitaminok közül fontos még a K1-, K2- és C-vitamin rendszeres fogyasztása, valamint jó minőségű omega-3, B-komplex, szelén, cink és Q10 szedése is szükséges lehet a tavaszi letargia leküzdéséhez. A jobb alvásminőség érdekében a szakember azt javasolja, hogy este 11 óra előtt feküdjünk le, valamint az esti időszakban a kékfény-szűrő alkalmazást is használjuk a monitoron és telefonunkon.

Aki állandó fáradtsággal küzd, annak törekednie kell az egészséges életmódra, beleértve a rendszeres testmozgást és elegendő alvást.

Fontos, hogy olyan minőségi, tápláló ételeket fogyasszunk, amelyek feltöltik szervezetünket.

Mindezek mellett a nassolást is csökkenteni kell, mert az ilyen jellegű ételek elfogyasztása után később még fáradtabbá, enerváltabbá válhatunk, csökkenhet a munkabírásunk. Szintúgy taposóaknához vezet a túlzott kávéfogyasztás. A sok kávé fogyasztása alvási nehézségeket, remegést, testi diszkomfortot okozhat.

A tavaszi fáradtság kiküszöbölésben segíthet a tápláló zöldségek fogyasztása, és az azokból készült smoothie-k

Milyen ételek és vitaminok segíthetnek?

A szakember azt javasolja, hogy válasszunk tápanyagdús ételeket, melyek jó minőségű keményítőt, zsírt, fehérjét és rostot biztosítanak a szervezet számára, túlevés nélkül. Kerekes Viktória szerint a minőség mellett a mennyiségre is érdemes odafigyelni.

Megoldás lehet még a tavaszi fáradtság kiküszöbölésére, de a kiégés elkerülésében is segít a tápláló zöldségek fogyasztása, és az azokból készült smoothie-k is. A zöldséglevek otthon elkészítve gyors megoldást jelenthetnek a napközbeni pörgésben, ezeket könnyedén magunkkal tudjuk vinni az irodába is. Ezek az egészséges frissítők a kávét is tudják helyettesíteni, mindamellett, hogy sejtszinten feltöltik, energiával látják el, és táplálják a szervezetet – emeli ki a tanácsadó. A kávét mással is lehet helyettesíteni, részesítsük előnybe a zöld-vagy gyógyteákat. A cukros, szénsavas, hideg üdítőket mindenképp kerüljük, ezek helyett igyunk inkább cukormentes limonádét, zöld turmixot.

Top 10 tipp tavaszi fáradtság ellen

Rendszeres alvás: fontos az elegendő és minőségi alvás, feküdjünk le időben.

Egészséges táplálkozás: táplálkozzunk változatosan, válasszunk szezonális ételeket.

Vitaminok pótlása: fogyasszunk vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételeket, szedjünk kiegészítőket.

Koffein csökkentése: kerüljük a túlzott koffeinbevitelt, mert az ronthatja az éjjeli alvásunk minőségét is.

Elegendő folyadék: igyunk megfelelő mennyiségű, cukormentes folyadékot.

Testmozgás: a rendszeres mozgás segít fenntartani az energiaszintet, és javítja az általános közérzetünket.

Stresszkezelés: a stressz és a szorongás is lehet az oka a tavaszi fáradtságnak, tanuljunk meg stresszkezelési technikákat, meditáljunk, végezzünk légzőgyakorlatokat.

Túlórázás: kerüljük a rendszeres túlórázást, hagyjunk időt a regenerációra.

Pihenőidő: vezessünk be a munka közben relaxációs időt, álljunk fel az asztaltól, mozogjunk egy kicsit, szellőztessünk ki az irodában. Igyunk meg egy frissítő zöld turmixot, menjünk ki a friss levegőre.

Kikapcsolódás: a munka mellett szánjunk időt a pihenésre, kirándulásra, találkozzunk a barátokkal. A hétvége szóljon a feltöltődésről, ne vigyük haza a munkát.