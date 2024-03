Világsztárokkal bővül a Sziget line up

A nyár közeledtével egyre több fellépőről rántja le a leplet a Sziget Fesztivál. Majdnem 50 előadóval bővült az idei line up, köztük olyan nevekkel, mint az Oasis első nagylemezével turnézó Liam Gallagher, az idénre új albumot is ígérő Halsey, vagy a nyolcszoros Grammy-díjas Skrillex. Színpadra lép még Brit Awardson taroló Raye és a Spotify-milliárdos Tom Odell is.

Liam Gallagher

Fotó: AFP

Talán sosem volt ennyire sokszínű a Sziget sztárfelhozatala

– írta a Sziget közleményében. Az eddigi bejelentéseikből már tudni, hogy érkezik Magyarországra például a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again.., a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith, a brit hip-hop kulcsfigurája, Stormzy, a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ, Martin Garrix vagy a minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájából, a One Directionből ismert Louis Tomlinson és persze sokan mások.

Újabb világhírű fellépőket jelentett be a Sziget Fesztivál Többek között az Elrow, a Q-Dance, az Awakenings, a STMPD és a Rampage is Budapestre jön a nyáron. Azt egy ideje már tudjuk, hogy az idei Sziget Fesztiválon Azahriah is fellép.

A nem éppen rövid névsorról a Sziget főszervezője, Kádár Tamás elmondta, hogy még

nem fejezték be a fellépők felsorolását.

Ez azt jelenti, hogy további világsztárok bejelentése várható még a következő hetekben.

A Sziget Fesztivál eddig bejelentett fellépői: