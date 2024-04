A katonai szuperprodukció, a S.E.R.E.G. forgatása a 250 milliós díszletvárosban folytatódik

Rákay Philip reagált a Most vagy soha! második hétvégi nézőszámára A premiert követő több mint 75 ezer néző után a második hétvégén kevesebb mint 22 ezren ültek be a mozikba a Most vagy soha! című filmre. Egyesek bukást emlegetnek az alacsonyabb szám láttán. A Petőfi-film producere, Rákay Philip reagált a kritikákra.