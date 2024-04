Szombaton volt 50 éve, hogy az ABBA megnyerte az Eurovíziós Dalfesztiávlon a csatát a Waterloo-val - mutat rá az AP hírügynökség. Fél évszázaddal ezelőtt szombaton a svéd négyes diadalmaskodott az 1974-es Eurovíziós Dalfesztiválon a lendületesen szerelmes dallal, amely így kezdődik: „My my my, Waterlooban Napóleon megadta magát, és én is hasonló módon találkoztam a sorsommal. ”

A dal szombaton ismét felcsendült a londoni Waterloo pályaudvaron – amely szintén az 1815-ös csata után kapta a nevét, amely a francia vezető vereségét okozta –, ahol egy kórus övezte az ingázóknak szóló előadást.

Az angol tengerparti városban, Brightonban, ahol az 1974-es versenyt rendezték, a rajongók flashmob táncot és néma ABBA diszkót rendeztek az évforduló alkalmából.

Az Eurovíziós győzelem az ABBA-t pop-juggernautává tette, amely messze a legsikeresebb banda, amely megnyerte a pánkontinentális zenei versenyt, amely májusban 68. alkalommal kerül megrendezésre az ABBA hazájában, Svédországban. Az Eurovíziós döntőre május 11-én kerül sor Malmőben, miután a tavalyi versenyt Loreen svéd énekesnő nyerte meg a Tetoválással.

Az ABBA dallamos diszkópopja több száz millió lemezt adott el világszerte. A színpadi musical „Mamma Mia!” dalai alapján 25 éves és két filmet szült. A zenekar tagjai négy évtizede nem léptek fel együtt élőben, de 2021-ben kiadtak egy visszatérő albumot, a „Voyage” címet.

„A party for ABBA” címmel tisztelgő koncertet is rendeztek Stockholmban szombat este, amelyen neves svéd művészek, egy 21 fős zenekar és egy nagy kórus lépett fel. Az eseményen az ország királya és királynője is. A szervezők szerint ez tisztelgés egy olyan zenekar előtt, amely „örökre megváltoztatta az északi ország zenei színterét”.