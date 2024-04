Rendkívül erős, 7,4 erősségű földrengés pusztított Tajvan keleti partjánál – közölte az amerikai geológiai intézet. A tajvani meteorológiai hivatal megerősítette a hírt, és közölték, hogy az elmúlt 25 év legerősebb földmozgását mérték a szigeten.

Brutálisan nagy földrengés rázta meg Tajvant, 25 éve nem volt ehhez fogható

Fotó: AFP

A rengés epicentruma nagyjából 18 kilométerre délre volt Hualien turistavárostól – írta meg a CNN. A földrengést több erős utórengés is követte, amik akár 6,5-ös magnitúdójúak is lehettek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az utórengéseknek még nincs vége, a következő napokban további, akár 7-es erősségű rengésekre is kell számítani.

A természeti katasztrófában legkevesebb 26 épület összedőlt, több tucat ember a romok alá szorult. Jelenleg 57 sebesültről tudni, valamint 4 áldozatot találtak meg a romok között.

A földrengés után Tajvan, Japán és a Fülöp-szigetek is szökőárriasztást adott ki, viszont ezt mostanra mind a három ország visszavonta.

Mi az a tűzgyűrű?

Tajvanon rendszeresek a földrengések, mivel a szigetállam a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el. Ez az óceán alatti tektonikus lemezek egy olyan pontja, aminek mentén a világ legaktívabb vulkánjai találhatók. Amikor a lemezek egymásnak nyomulnak, az olyan energiákat szabadít fel, amik erős földrengéseket okoznak a területen.

A gyűrű 40 ezer kilométeres ívben húzódik a Csendes-óceán alatt.

A tűzgyűrű olyan országokat veszélyeztet, mint Tajvan, Chile, Japán, a Fülöp-szigetek, a Salamon-szigetek, valamint Észak- és Dél-Amerika nyugati partvidéke.

Japán segít a barátján

Japán kész segítséget nyújtani a katasztrófával sújtott „barátjának”, ha Tajvan erre igényt tart – ezt a japán miniszterelnök, Fumio Kishida jelentette ki.

Tajvan, fontos barátunk, akivel újra és újra egymás segítségére sietünk. Szigetszomszédunk most nehéz helyzettel néz szembe. Japán kész segíteni Tajvant minden szükséges támogatással

– mondta Kishida.