Hugh Grant nagyot kaszált: peren kívül megállapodott a Sun kiadójával

Hugh Grant peren kívüli megállapodást kötött a Sun kiadójával, a News Group Newspapersszel, mielőtt még tárgyalásra került volna sor – írta a Le Figaro.

Hugh Grant sokszor kifejezte már nemtetszését

Fotó: AFP

Az ügy, melyben a brit színész többek között azzal vádolta a bulvárlapot, hogy magánnyomozókat fogadtak és lehallgatták a telefonbeszélgetéseit, több mint egy évtizede húzódik.

Hugh Grant az X-en azt mondta, hogy szeretett volna bíróság elé állni. A polgári perre vonatkozó szabályok miatt azonban úgy néz ki, hogy mindkét fél perköltségét neki kellett volna fizetnie, amennyiben a bíróság az NGN által javasolt összegnél alacsonyabb kártérítést ítélt volna meg neki. A Rupert Murdoch birodalmához tartozó NGN ügyvédei azonban „nagyon drágák” – tette hozzá. Ez az összeg közel 10 millió font is lehetett volna.

Mint mondta, 12 éve nagy részét azzal töltötte, hogy a szabad sajtóért küzdjön, olyanért, amelyik nem torzítja el az igazságot, nem zaklat állampolgárokat, és nem használ fel választott képviselőket arra a célra, hogy a médiabárók elérjék, amit akarnak. Hozzátette, hogy a Murdoch-éktól kapott hatalmas összeget olyan szervezeteknek adja, amelyek az oligarchák és az ilyen visszaélések ellen küzdenek. A Sun továbbra is tagadja a vádakat. A The Sun Harry herceggel is pereskedett, mely pert a lap el is vesztett.