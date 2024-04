Egyre később kezdődik az időskor, legalábbis később kezdik annak érezni magukat az emberek, mint korábban – állapította meg egy tanulmány azt, amit már eddig is sokan sejthettek. A kutatásban arra voltak kíváncsiak a készítők, hogy hogyan érzékelték a résztvevők az öregség kezdetét. Az eredmény szerint ez a szubjektív érzékelés változott a történelem folyamán.

Egyre később kezdődik az időskor, legalábbis később kezdik annak érezni magukat az emberek, mint korábban / Fotó: Shutterstock

A középkorú és idősebb felnőttek úgy vélik, hogy az öregkor később kezdődik, mint azok a hasonló korú megkérdezettek, akik 10-20 évvel korábban válaszoltak a kérdésre.

A berlini Humboldt Egyetem Pychology and Aging című folyóiratban megjelent tanulmánya részben azt is megállapította, hogy miért kezdik később idősnek érezni magukat az emberek: azért, mert nő az élettartam és vele együtt a is – írja a The Guardian.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy az "öregségről" alkotott elképzelések és felfogások a történelem során változnak, ráadásul az emberek meglehetősen eltérően gondolkodnak a kérdésről attól függően is, hogy hány évesek, milyen az egészségi állapotukat stb. – magyarázta Markus Wettstein, a tanulmány társszerzője.

A negyedévszázadra visszanyúló kutatásban 1911-1974 között született 14 ezer németet követtek nyomon. Tőlük 40-85 éves korukban az 2021-ig terjedő 25 év alatt 1-8 alkalommal kérdezték meg, hogy mit gondolnak arról, mikor kezdődik az öregkor. A kutatók

a válaszok összesítésekor azt találták, hogy a válaszadók minden alkalommal egyre későbbre tették az az életkort, amelyet az időskor kezdetének jelöltek meg.

Az 1931-ben születettek 64 éves korukban átlagosan a 74. életévet nevezték meg az öregkor kezdetének, míg az 1944-ben születettek már a 75. életévet jelölték meg válaszként, amikor 64 évesek voltak.

Az eredmények szerint az 1935 után születettek későbbre teszik az időskor kezdetét, mint azok, akik korábban látták meg a napvilágot. Azonban az 1936-1951 között, illetve az 1952-1974 között születetteknél már nem találtak észrevehető különbséget.

Tíz év elteltével az 1934-ben és az 1944-ben születettek is módosítottak az időskor kezdetére adott válaszon: míg az előbbiek átlagosan plusz 1 hónappal, utóbbiak már plusz 1,9 évvel.

Személyenként változik, hogy ki, melyik életévet gondolja az időskor kezdetének / Fotó: Shutterstock

A kutatók azt is megállapították, hogy ahogy az emberek idősödnek, úgy módosítják felfelé az általuk öregnek tekintett életkort.

Ennek köze lehet ahhoz, hogy sokan nem akarnak megöregedni, későbbre tolódik, hogy idősnek érezzék magukat

– mondta Wettstein, hozzátéve, hogy ez összefüggésben lehet az életkori sztereotípiákkal.

A nők, a jobb egészségi állapotnak örvendők és a teljes szociális életet élők magasabbra helyezték az időskor kezdetét, mint a férfiak, a betegek és a magányosak.

A készítők ugyanakkor nem tudják pontosan megmagyarázni a válaszokból kirajzolódott tendenciát, így további kutatásokra van szükség annak megértéséhez, hogy az emberek érzékelésében miért tolódik ki az öregkor kezdetének időpontja.