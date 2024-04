Megdöbbentő adatok: világszinten Magyarországon lopják el a legtöbb Revolut kártyát

A csalók a kártyalopásokon kívül a Revolut adatait is eltulajdoníthatják, de a fiókok feltörésével is olyan tranzakciókat hajthatnak végre, amikről az ügyfél nem is tud.

2024.04.19. 14:46 | Szerző: VG

A tavalyi adatok alapján hozta nyilvánosságra a Revolut az első jelentését a pénzügyi bűncselekményekről és a fogyasztók biztonságáról. A beszámoló szerint a pénzügyi alkalmazáson keresztül világszerte több mint ezermilliárd dollártól fosztják meg ezzel a módszerrel az embereket évente. Revolut-csalások: megdöbbentő számok érkeztek Fotó: Shutterstock Az álláskeresési csalások 1200 százalékkal, a befektetési csalások pedig 142 százalékkal emelkedtek 2023-ban. A cég beszámolója különbséget tesz az engedély nélküli csalások (amikor a csalók az áldozat háta mögött jutnak be a számlára) és az engedélyezett csalások (amikor az áldozatot sikeresen rászedve veszik rá a fizetési jóváhagyásra) között. Engedélyezett csalások főbb trendjei: álláshirdetési csalások (1200 százalékos növekedés 2023-ban): Fiatal álláskeresőket céloznak.

befektetési csalások (142 százalékos emelkedés): leginkább Bitcoint és egyéb kripto befektetéseket ígérnek magas, garantált hozammal,

vásárlási csalások (minden országban a leggyakoribb, a csalások 63 százalék ide tartozik, de az összes kárnak kevesebb mint 15 százalékát teszi ki). A Revolutnál regisztrált csalási esetek 62 százaléka engedély nélküli volt 2023-ban, az engedélyezett visszaéléseknél az egy áldozatra eső kár átlagosan jóval magasabb volt. A revinfo.hu szemléje szerint a Magyarországon 62 százaléka engedély nélküli csalások, míg az engedélyezett csalások 38 százalékát teszik ki az áldozatoknál – ez az arány jellemző a többi országnál is. Az így ellopott összegek, veszteségek mértéke viszont fordított, mert az ellopott összegek 92 százaléka engedélyezett csalásokból jön össze, tehát befektetési csalásokból (48 százalék), személyeskedési csalások (27 százalék), vásárlási csalások (4 százalék). A jelentésben felsorolt országok között Magyarországon a legmagasabb a fizikai lopások aránya, ami 87 százalék, míg azt ezt követő országban, Írországban ez az arány 70 százalék. Más országokban a jogosulatlan kártyahasználatok aránya is 1-3 százalék között van, viszont jóval magasabbak a fiókfeltörések arányai, 28-78 százalék, míg Magyarországon ez a szám csak 9 százalék. A Revolut elárulta, hogy alapít-e Magyarországon leánybankot A Revolut több újdonságot is bevezetett a magyarországi ügyfelei részére. Az új szolgáltatások kapcsán egyre égetőbbé válik a magyarok érdekében, hogy a pénzintézet leánybankot létesítsen hazánkban. A Világgazdaság többek közt ennek is utánaérdeklődött a Revolutnál