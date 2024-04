Megérkezett a Joker: Folie á Deux (Kétszemélyes őrület) című film első előzetese. A Warner Bros. vezetői a Joker 2019-es debütálása után egyből leültek Todd Phillips rendezővel, hogy a film folytatásról tárgyaljanak. A Batman-újrázás a világjárvány ellenére kasszasikerré vált a maga 770 millió dolláros bevételével, ezzel pedig ismét bizonyosságát adta annak, hogy a közönséget érdekli a sötétebb stílusú, DC-képregényes világ.

Fotó: AFP

Az első rész világszerte több mint egymilliárd dollár bevételt termelt.

A siker nemcsak a bevételi oldalon, hanem a vitrinben is jelentkezett, hiszen a 12 Oscar-jelöléséből kettőt is díjra váltott az alkotás. Jelölték többek között a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában is.