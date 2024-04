Egy montenegrói és egy horvát állampolgárságú férfit vett őrizetbe a Budapesti Rendőr-főkapitányság alig félnappal azután, hogy a két elkövető egy autóval tolatott bele az Andrássy úti Louis Vuitton-bolt kirakatába.

A két férfi táskákat, napszemüvegeket és öveket lopott el több tízmillió forint értékben. A hétfői bejelentés szerint a lopott tárgyak nagy részét megtalálták és lefoglalták.

Több tízmillió forint értékben loptak el luxustermékeket az Andrássy úton álló Louis Vuitton-üzletből (Fotó: shutterstock)

A rablás híre hamar bejárta a magyar sajtót és sokan

a gazdasági válság jeleit is vélték felfedezni a rablás mögött – az Egyesült Államokban és a Nyugat-Európában valóban az elmúlt időszakban egyre jellemzőbb a luxusboltok kifosztása –, azonban az Andrássy úton történő rablások nem most lettek jellemzőek.

A Louis Vuitton az első luxusmárka, amely üzletet nyitott az Andrássy úton még 2006-ban, később megnyitotta üzletét a Burberry, a Gucci, az Armani és a Cavalli is – bár az utóbbi kettő már évekkel ezelőtt bezárt. Sőt, nemcsak luxusruhaboltokat nyitottak meg a világörökség részének számító sugárúton, hanem számos egyéb felsőkategóriás üzletben is lehet vásárolni. Több esetben is ezek a boltok estek áldozatául az elmúlt évek brutális támadásainak.

Tízmiliókat raboltak a luxusboltokból fényesnappal

Az Andrássy út 31. alatt lévő Vertu Boutique nevű luxustelefonokat árusító üzletet 2011-ben nyitották meg. A luxusóraboltot 2013-ban rabolták ki fényes nappal. Két elkövető az üzlet eladóját összekötözték, és brutálisan megverték. A biztonsági kamerák felvételei szerint oroszul beszélt a bűnözők, másfél órán át tartottak terepszemlét a boltban, mielőtt az eladónak estek és teljesen kirámolták az üzletet. Az összevert, 26 éves férfit a váltótársa találta meg. A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Ketten rabolták ki a Vertu Boutique nevű luxustelefonokat árusító üzletet (Forrás: police.hu)

Összesen 25 darab Vertu márkájú mobiltelefont raboltak el, mintegy 50 millió forint értékben.

Az egyik beszámoló szerint azonban a rablás során az akkumulátorok és töltők a raktárban maradtak, és ilyen különleges készülékekhez pedig szinte lehetetlen illegálisan beszerezni a kiegészítőket. A Vertu luxustelefonokat és luxusórákat több országban is árulják, a magyarországi boltot 2015-ben zárták be végleg. A luxusmobilok Oroszországban, Ázsiában és a Közel-Keleten fogynak a legjobban. Egy Vertu telefon ára akár 12 millió forint is lehet. Az angol gyártású Vertu a Nokia tulajdonában volt, de 2012-ben eladták az EQT VI nevű magántőke alapú cégnek.

Szintén egy luxusóraboltot raboltak ki 2014-ben az Andrássy úton: két eladót és egy biztonsági őrt vertek meg és bilincseltek meg Hublot üzletében.

A négy elkövető több mint 110 millió forint értékben 29 darab órát szedett össze, majd gyalog távoztak az üzletből.

A biztonsági őr nyolc napon túl gyógyuló életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rablók nem viseltek maszkot.

Négyen több mint 110 millió forint értékben lopott össze luxusórákat (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

A nemzetközi együttműködés eredményeként azonosították a feltételezett elkövetőket: hét év után két elkövetőt elfogtak külföldön. A nyomozás szálai Svájcba, Oroszországba és Csehországba vezettek.A másik kettő elkövetőt még mindig keresik. Idén a sajtó beszámolt róla, hogy enyhítették az egyik elkövető büntetését, a férfi a bíróságon azt mondta, hogy megbánta a rablást. Kilenc évet kell börtönben töltenie, a társa hat és fél éves fegyházbüntetésén nem változtattak.