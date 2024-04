Súlyos megállapítást tettek: már az anyatejben is megtalálhatók a mikroműanyagok

A mikroszkópikus méretű műanyagok a méhlepényen keresztül a babába is juthatnak, de azokat az anyatejből is kimutatták már. Ráadásul a mikroműanyagok allergiát okozhatnak a születendő gyereknél, de akár az édesanyánál is.

A Tények Zeke Helga klinikai enetikussal beszélt a mikroműanyagok veszélyeiről, aki várandóssága alatt, tanulmányokban találkozott először a mikroműanyagokkal.

Mindenhol ott vannak a mikroműanyagok

Elmondása szerint a petpalackkal a legnagyobb probléma, a beoldódási jelenségek. A mikroműanyagok, bekerülnek kimutatottan mostmár a műanyag ételtárolók, petpalackok és mindenféle egyéb műanyag edényből a benne tárolt folyékony vagy szilárd élelmiszerekbe.

Zeke Helga azt is elárulta a Tényeknek, hogy az üdítős PET palackok 9 százalékát hasznosítják csak újra. Az orvos szerint mikroműanyag az egy jelentős fizikai stresszt jelent magának a sejtnek. Ezen felül

különböző anyagcsere folyamataiban a sejtnek nagyon jelentős károsodást úgynevezett oxidatív stresszt tud létrehozni, gyulladásos folyamatok jönnek létre.

Ez az immunrendszer reakciója a káros ingerekre, ami segít megvédeni a szervezetet a baktériumoktól és a vírusoktól.

Rengeteg káros hatása van a mikroműanyagnak

A gyulladás, ha meggyógyul felszívódik, viszont állandósulhat a betegség, ha nem tud kitisztulni a szervezetből a mikroszkópikus műanyag.

A mikroműanyagok ugyanis felületükön különböző mérgező károsanyagokat toxinokat antibiotikumokat tudnak megkötni, ami a sejtekbe kerülve azok halálával járhat.

Azonban a műanyag szinte kikerülhetetlen az életünkben, mint Zeke Helga mondja:

Elmegyünk a műanyag hűtőig, ahonnan előveszük a műanyagba csomagolt felvágottat. Leöblítjük egy műanyagos ásványvízzel és akkor megetetjük a gyerekeinket műanyagkanállal.

Nem csoda hát, hogy összesen 8 milliárd tonna műanyagot gyártottak már. A doktornő szerint azonban mi is tehetünk a műanyagszenyezés ellen, ha inkább fémdoboz üdítőitalt vásárlunk vagy épp fémdobozba csomagoljuk az ételeinket.

Zeke Helga a kismamáknak is adott egy jótanácsot:

"Ez a várandósság alatt nem játék! A placentán a méhlepényen keresztül átjuthatnak a műanyagok a fejlődő magzati szervezetbe. Nem jó hogyha jelen vannak ott ezek az anyagok."