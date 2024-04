Tarantino dobta A filmkritikust: más lesz az utolsó mozija

Nem A filmkritikus lesz Quentin Tarantino utolsó filmje – írta meg a Variety. A filmkritikus a rendező tizedik játékfilmje lett volna, de a hírek szerint nem akarja átírni a forgatókönyvet vagy más módon újraéleszteni a projektet, ehelyett valami újat tervez.

Tarantino meggondolta magát

Fotó: AFP

A történetről annyit lehet tudni, hogy 1977-ben játszódik és egy kispályás filmkritikusról szól, aki rendhagyó kritikákat írt egy pornómagazinnak. Azt is pletykálták, hogy Brad Pitt feltűnik a Volt egyszer egy Hollywoodban játszott karakterével, Cliff Booth-tal, aki Tarantino regényében nagy filmrajongó volt.

A döntés azért meglepő, mert a mozi előkészítese elég előrehaladott állapotban volt már: Pitt már rábólintott a szerepre, valamint stúdiója támogatása mellett a produkció 20 millió dolláros adókedvezményt is kapott Kalifornia államtól.

Mi lehet akkor Tarantino új filmje?

Az egyelőre nem világos, a szerző melyik projektet választja következő filmjének. Még 2019-ben egy R-besorolású Star Trek-filmet tervezett, melyet végül szintén lefújt, mondván, túl nagy projekt. Szóval kerül, hogy a Shaft című klasszikus blaxploitation-t (afro-amerikai főszereplős hősfilm) forgatná újra, de az sem valósult meg. A Kill Bill harmadik részével is kacérkodott, de úgy néz ki, nem azzal akarja lezárni karrierjét.

Még két évvel ezelőtt feldobott egy ötletet, hogy készítsen egy nyolc epizódos tévésorozatot , de ez sem valósult meg. A rendező korábban is dolgozott már a televízióban: 2005-ben a CSI: Bűnügyi helyszínelők két epizódját rendezte.

Mindenesetre bárhogy is alakul, Quentin Tarantino a huszonegyedik századi filmművészet egyik legnépszerűbb rendezője. Alkotásait a pörgős, feszes párbeszédek, a hosszú snittek és a trágár párbeszédek jellemzik. Szívesen mutat női lábfejeket, és majdnem minden filmjében szerepel egy jelenet, melyben a kamera egy autó csomagtartójából néz ki. Előszeretettel utal műveiben más filmekre, akár sajátjaira is. Előfordul, hogy a kép átvált színesből fekete-fehérbe, majd vissza, valamint szívesen használ békaperspektívát. Színészként egy-egy jelenet erejéig gyakran feltűnik saját alkotásaiban, de játszott például a Desperadóban és Alkonyattól pirkadatigban is. Sokszor dolgozik együtt ugyanazokkal a színészekkel, mások mellett Samuel L. Jackson, Michael Madsen és Tim Roth is gyakran forgat vele. A szakma is elismerte: 1995-ben és 2013-ban Oscar-díjat kapott legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában.

Filmjeiben mindig licencelt zeneszámokat használ a filmhez írt zene helyett. Ez alól kivétel a rendező 8. filmje, az Aljas nyolcas, amelynek zenéjét a legendás zeneszerző, Ennio Morricone komponálta.

Tarantino eddigi „kilenc” filmje: