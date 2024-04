Két újabb medvetámadás történt az észak-szlovákiai liptószentmiklósi járásban a hét végén azután, hogy múlt kedden azonosítottak, majd kilőttek egy barnamedvét, amely előzőleg öt embert megsebesített ugyanezen járás egyik lakott területén - jelentette hétfőn a TASR szlovák állami hírügynökség.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A Pravda.sk hírportál beszámolója szerint barnamedve rontott rá kirándulókra a Tátra lábánál fekvő Pribilina (Pribylina) község közelében vasárnap késő délután, miután előző nap egy gombászt ért támadás a környéken. A vasárnapi támadásban megsebesült a lábán egy kutyával túrázó középkorú házaspár férfi tagja, aki aztán feleségével együtt egy közeli kunyhóba tudott menekülni a medve elől, és hívta a rendőrséget. A rendőrök a mentőket és az ilyen esetekre szakosodott környezetvédelmi akciócsoportot (SOP) is riasztották. A férfit könnyebb sérüléssel kórházba szállították, ahonnan ellátását követően hazaengedték.

A szombaton megtámadott gombász nem sérült meg. A férfi elmondása szerint a Felsőosztorány község feletti, sűrű aljnövényzetű erdőt járva találkozott egy barnamedvével, amely rárontott, a férfi azonban pisztolyával rálőtt és megsebesítette. Az esethez riasztott medveelhárítók vadászok segítségével átkutatták a területet, és rátaláltak a medvére, amely aztán az egyik vadászt is megtámadta. Miután rálőttek, a vadállat elmenekült a sűrű erdőbe, ahol nyoma veszett.

Ugyancsak a liptói járásban történt múlt kedden, hogy kilőtték azt a barnamedvét, amely lakott területre tévedve március 17-én Liptószentmiklóson megsebesített öt embert.

A 10 és 72 év közötti áldozatok harapásokat és karmolásokat szenvedtek, egyikük csaknem elvesztette az egyik szemét.

A SOP közleménye szerint a szlovákiai medvék károkozásával vagy a velük történt incidensekkel kapcsolatos bejelentések egy olyan, régóta fennálló probléma következményei, amelyet mind a mai napig nem sikerült megoldani. Ezért a SOP jelenleg is intenzív tárgyalásokat folytat egyes térségekben a vadászterületek használóival egy olyan közösen kidolgozandó eljárásról, amely megbízhatóan azonosítja a problematikus medvéket, és a vadászokkal együttműködve biztosítja esetleges kilövésüket.

Az emberek és a medvék együttélése ugyanakkor politikai kérdéssé is vált Szlovákiában. A jelenlegi szlovák kormány jelentős mértékben enyhíteni akarja a medvék kilövésének most szigorú feltételeit. Robert Fico miniszterelnök kabinetje a múlt héten hagyta jóvá azt az alkotmányos törvénytervezetet, amely általában lehetővé teszi a településre tévedő medvék kilövését, a törvény elfogadásához azonban ellenzéki szavazatokra is szükség lesz. A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia szerint azonban a törvény nincs összhangban az uniós joggal, mert az csak a bizonyítottan problematikus állatok kilövését teszi lehetővé.