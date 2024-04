Már nem kell sokat várni és elrajtol a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság Németországban, ahol a magyar válogatottnak régóta nem látott esélyei vannak a dobogóra. Sőt Marco Rossi fiai akár a végső győzelemről is álmodhatnak Szoboszlai Dominik vezérletével. A nemzetközi sportsajtó egyöntetűen elismeri az olasz szakember munkáját és vannak olyan összeállítások, amik a legjobbak közé sorolják a magyar nemzeti tizenegyet. Annak ellenére, hogy Rossi egy rendkívül erős gárdát állított össze magyar játékosokból, a fizetése messze elmarad a másik 23 edzőjétől. Marco Rossi a magyar válogatott élén végzett munkájáért évi 300 ezer eurót kap – írta meg a Finance Football.

Rossi munkáját elismerik, ám ez az anyagiakban csak részben mutatkozik

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Rossinál csak a cseh klub szakvezetője, Ivan Hasek (250 ezer euró), a román válogatott edzője, Edward Iordanescu (240 ezer euró) és a grúz csapat főnöke, Willy Sagnol (200 ezer euró) keres kevesebbet. A szlovén tizenegy menedzsere, Matjaz Kek Rossival megegyező, 300 ezer eurót tehet zsebre az év végén.

Végre: megijedtek a kormánytól az üzemanyag-kereskedők – csökkentik a benzin és a dízel árát Magyarországon

Megszakadt az üzemanyagok árának emelkedése, a hét utolsó munkanapjától esett a benzin és a dízel literenkénti ára. Úgy tűnik, megérte megüzennie a kormánynak, hogy szerinte nem stimmel a kereskedők hazai árképzése. A benzinnél literenként 3 forintot engednek a jelenlegi árból, míg a dízelnél ennél is nagyobb áresés jön: bruttó 5 forinttal kevesebbet fognak fizetni a benzinkutak a nagykereskedőknek.

Az átlagárak április 12-től az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 641 forint/liter,

gázolaj: 653 forint/liter.

Nyugdíjszámítás: fontos változást tervez a kormány – automatikusan a magasabb összeget fizetik majd ki

Tárgyalta a parlament a nyugdíjszámítás és -kifizetés szabályainak módosítását. Az érintetteknek nincs miért aggódniuk, az elképzelés megvalósulása egyértelműen kedvezőbb helyzetet teremt a jelenleginél.

A kabinet terve szerint automatikussá válna, hogy az illetékes hatóságnak, tehát a nyugdíjat megállapító szervnek a kedvezőbb nyugdíjszámítási módot kell alkalmaznia nyugdíjrögzítés esetén. A nyugdíjrögzítés nem más, mint amikor valaki bár eléri a nyugdíjkorhatárt, azonban továbbra is aktív munkavállaló marad. Ilyenkor kérheti a nyugdíj összegének megállapítását folyósítás nélkül. Ezt követően, ha legalább még 365 nap szolgálati időt szerez, választhat, hogy az időközi nyugdíjemelésekkel növelt összeget kéri, vagy pedig a tényleges nyugdíjba vonulás időpontjára kiszámított nyugdíjat. Erről nyilatkoznia is kell a nyugdíjat megállapító szervnek.

Ezt a kérelmet törölné most el a kormányzat, és a hatóság kötelességévé tenné, hogy minden esetben a magasabb összegű nyugellátás folyósításáról rendelkezzen. Idén a számítás alapján képező valorizációs szorzó is magasabb, mint tavaly.

Májusban nyílik a Primark új üzlete – két emeletet foglal majd magába

A Primark 416 boltot működtet 15 országban, a divatház várakozásai szerint pár év múlva 530 boltból állhat a globális üzletportfóliója. Az üzletlánc bejelentette, hogy május 22-én, szerdán nyitja meg új, 37 100 négyzetméteres üzletét Nagy-Britanniában. A két emeleten elhelyezkedő üzletben a szépség- és életmódtermékektől a gyerekruhákig, ruházati cikkekig és otthoni termékekig minden megtalálható.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Magyarországra jön a Primark, de a korábbi híreszteléssel ellentétben Budapesten csak idén nyitja meg az új üzletét. Magyarország lesz a 17. ország, ahol jelen lesz a Primark. Arról is beszámoltunk, hogy a budapesti üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angolnyelv-tudás, illetve azt is megírtuk, hogy még most is keresik az új munkatársakat.

A Primark 416 boltot működtet 15 országban

Fotó: Hans Lucas via AFP

Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentést tett a ferihegyi repülőtér visszavásárlásáról

„Tájékoztatásul szívesen elmondom önnek, hogy reményeink szerint az önök koalíciós partnere által eladott ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül az állam többségi tulajdonába” – ezt jelentette be Orbán Viktor hétfőn a parlamentben az azonnali kérdések során, amikor Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettesének reagált. A kormányfő úgy folytatta, hogy amint ez megtörténik, a kormány dönteni fog a budapesti repülőtérre vezető infrastruktúra fejlesztéséről is. A bejelentés ezen a linken tekinthető meg az időbélyeg szerint 17:02:40 másodperctől. Ezúttal viszont – és ez lényegében eldőlt a miniszterelnök friss bejelentésével – sikerrel mehet végbe a folyamat, és épülhet majd a jövőben harmadik terminál is.