A világ legdrágább virágát még Elon Musk sem vehetné meg

Vannak a hagyományosan a drágák közt emlegetett virágok, mint az orchideák vagy éppen a rózsák, amikért sok esetben még a sarki virágosnál is mélyen a zsebünkbe kell nyúljunk. Ez a két virág a világ legdrágább virágainak listáján is megtalálható: csak éppen ezeknek az áráért családi házat is lehetne venni.

2024.05.18. 19:08 | Szerző: Mészáros Gergő

A tisztáson ingyen és bérmentve felmarkolt pipacstól a sarki virágosnál tízezer forintért megvett csokrokon túl a milliós rózsákig elképesztően tág a virágok világa: nézzük, mennyibe kerülnek a bolygó legdrágább szirmos növényei! Ezek a világ legdrágább virágai / Fotó: Imaginechina via AFP 5. Sáfrány – 3000 dollár A sáfrányt ugyan a legtöbben a világ egyik, ha nem a legdrágább fűszereként tartják számon, ezért magának a virágnak az árát is grammban határozzák meg világszerte – pedig a sáfrány virágnak sem utolsó. A sáfrány virágnak sem utolsó / Fotó: Anadolu via AFP A gyönyörű lila szirmokkal rendelkező virág a vadonban egyébként nem is él meg, létét annak köszönheti, hogy több mint 3500 éve termeszti az emberiség saját használatára. 4. Kinabalu aranya orchidea – 5500 dollár per virág A lista egyik, de nem utolsó orchideáját 1987-ben fedezték el, azt követően viszont hamarosan majdnem ki is halt, miután a teljes világ megismerte gyönyörűségét, és a csempészek minden követ megmozgattak, hogy ki tudják vinni a virágot az országból. A Kinabalu aranya orchidea egyetlen helyen terem a bolygón / Fotó: Biosphoto via AFP Kinabalu aranya ugyanis jelenlegi ismereteink szerint mindösszesen egyetlen helyen, a malajziai Kinabalu Nemzeti Parkban terem meg, termesztése pedig hihetetlenül nehéz, és időigényes: egy-egy virágnak ugyanis akár 15 évre is szüksége lehet, hogy virágot hozzon. 3. Shenzhen Nongke orchidea – 290 000 dollár per virág Egy újabb orchidea, és egy újabb virág, amely nem létezik a vadonban. A Shenzhen Nongke orchidea az őt létrehozó kínai egyetemről kapta a nevét, nemesítéséhez nyolc évre volt szükségük a tudósoknak. A Shenzhen Nongke orchidea nemesítése közel egy évtizedbe telt / Fotó: Xinhua via AFP Ez a kínai virág 4-5 évente hoz virágot, egy 2005-ös aukción pedig egy ismeretlen vevő 290 ezer dollárt fizetett egyetlen darabjáért. 2. A "Juliet" rózsa – 3,8 millió dollár A rózsát évezredek óta az egyik legnemesebb virágként tartják számon, népszerűsége civilizációkon át fennmaradt. A Juliet rózsát egy hivatásos tenyésztő, David Austin mutatta be 2006-ban, nemesítése pedig több mint 15 évébe, és 3,8 millió dollárnak megfelelő fontjába került a szakembernek. A méltán rajongott Juliet rózsa / Fotó: Biosphoto via AFP A Juliet rózsa darabját azóta nagyjából 115 dollárért lehet kapni az erre specializálódott tenyésztőknél, az eredeti példány létrejöttének költségét tekintve azonban világszerte a valaha volt legdrágább virágként tartják számon a szakmában. 1. Kadupul, az Éjszaka Királynője – felbecsülhetetlen A világ legdrágább virágait felsoroltató lista élére a csupán Sri Lankán termő Kadupul, azaz a köznyelvben csak az éjszaka királynőjeként ismert virág került fel. Ez a növény mindössze pár órát virágzik az éjszaka közepén, amikoris a beszámolók szerint nyugtató, kellemes illatot áraszt magából, majd napkelte előtt el is hal. Kadupul, az éjszaka királynője / Fotó: robertharding via AFP A Kadupul végtelenül érzékeny és törékeny, ezért leszedni sem lehet anélkül, hogy meg ne halna: így árcédulát sem lehet rá aggatni.