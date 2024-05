Autómániás, 64 éves műsorvezető a legszexibb brit

Jeremy Clarkson neve összeforrt az autós műsorokkal: már a nyolcvanas évek végén is vezette a Top Geart, és újságíróként is tevékenykedett, de népszerűsége csúcsát a show 2002-es újraindulását követően, James May és Richard Hammond oldalán érte el.

Jeremy Clarkson interjút ad a Forma–1 bahreini fordulóján / Fotó: Picture Alliance / Hasan Bratic

A trió aztán 2016-tól a The Grand Tourral folytatta, amely idén, az éppen futó évad végeztével befejeződik. Clarkson sokszor került be a hírekbe sarkos, olykor ellentmondásos és provokatív véleményével, megnyilvánulásaival.

Azt viszont már kevesebben tudják, hogy tavaly megválasztották az Egyesült Királyság legszexibb férfijának, ráadásul ezt a győzelmet most sikerült megismételnie – írja az Instylemen.hu portál. A tíz legvonzóbb brit férfi szavazás részleteiről és a további kiemeltekről a stílusmagazin honlapján olvashatnak.