Bagdy Emőke a fia gyilkosáról azt mondta: képes lenne vele találkozni, de csak Isten bocsáthat meg neki

Bagdy Emőke Vujity Tvrtkónak adta első interjúját fél évvel azután, hogy fiát meggyilkolták. Az ismert pszichológus azt mondta, akkor akart megszólalni, amikor már őszintén tudott beszélni a veszteségéről. A beszélgetésből kiderült, hogy a gyilkosság hírét Bagdy Emőke szintén pszichológusként dolgozó lányától tudta meg.

Fotó: Facebook / Prof. Dr. Bagdy Emőke

Mama, kérlek, ülj le, a Zsoltit megölték!

– mondta a lánya a telefonban. Bagdy elmondása szerint abban a pillanatban, amikor meghallotta, hogy mi történt a fiával, jeges magányt élt át. Azt is mondta, hogy a veszteség megélésében nem számít az, hogy ő az ország egyik legismertebb pszichoterapeutája, mert a trauma mindenkit egyféleképpen érint. Arra a kérdésre, hogy ő maga hogyan dolgozta fel a gyászt, kért-e szaksegítséget, a hívő szakember úgy válaszolt, hogy

pszichológushoz nem fordult, de az imádkozás sokat segített neki.

A beszélgetésből kiderült, hogy sokáig nem tudott és nem is akart megszólalni fia haláláról. Most úgy érzi azonban szakmailag még erőt is tudott meríteni a tragédiából. Ott azonban még nem tart, hogy terápiákat is tartson. „Akkor fogok terápiát tartani, ha teljesen ott tudok lenni, amíg nem von el egy-egy asszociatív szál a saját életem felé” – fogalmazott.

Beszélne a gyilkossal, lenne hozzá kérdése?

– kérdezte Vujity Tvrtko, mire Bagdy azt válaszolta, hogy

nincs vele tárgyalnivalóm, az ő cselekményét csak Isten bocsáthatja meg.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Phoenixben

brutálisan meggyilkolták Bagdy Emőke fiát. Az 53 éves férfi megkéselték.

Az elkövető egy 18 éves férfi volt, a tettes maga értesítette a rendőrséget abból az apartmanból, ahol Császár Zsolt tartózkodott. Az áldozat ikertestvére, dr. Császár-Nagy Noémi azt mondta, hogy aljas szándékból, előre kitervelten, nyereségvágyból ölték meg a testvérét.