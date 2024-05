Függőség 1-től 10-ig: nikotinhelyettesítőket értékelt a hatóság

Az előzetes eredmények szerint egyes nikotinalternatívák akár erősebb függőséget okozhatnak a hagyományos dohányzással bevitt nikotinhoz képest. Igaz, ahhoz, hogy ezt teljes bizonyossággal kijelentsük, még nincs elegendő tudományos adat az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) szerint, amelynek megállapításaiból szerdán szemlézett a Reuters.

A legfrissebb eredmények szerint az új nikotinalternatívák akár erősebb függőséget okozhatnak / Fotó: Shutterstock

Míg a hagyományos nikotint dohánylevélből vonják ki, az elektronikus cigarettákban, vape-ekben és nikotinpárnákban található helyettesítőket – mint például az FDA vizsgálatában szereplő 6-metil-nikotint – teljes egészében laboratóriumban állítják elő.

A szintetikusan előállított anyagokat sok ország még nem tarja nyilván az erősen függőséget okozó vegyületek közt, vagy egyszerűen nem is szabályozza a használatukat. Így például a 6-metil-nikotin tartalmú e-cigaretták a hatóságok engedélye nélkül is árusíthatók, az Egyesült Államokban az FDA beleegyezése nélkül is.

Ez a szegmens azonban leginkább feketepiacként jellemezhető, ahonnan a dohányipar – engedélyhez kötött termékeket forgalmazó – szereplői kiszorulnak.

Erősebb a nikotinnál

Három akadémikus kutató azt válaszolta a Reutersnek, hogy egyelőre korlátozott a rendelkezésre álló adatmennyiség és -minőség a 6-metil-nikotinról ahhoz, hogy következtetéseket vonjanak le az egészségre gyakorolt hatásáról vagy arról, hogy milyen mértékben okoz függőséget.

Imad Damaj, a Virginia Commonwealth Egyetem toxikológiatanára azonban rávilágított arra, hogy a kutatásai szerint a 6-metil-nikotin erősebb a nikotinnál. Sven Jordt, a Duke Egyetem tanára pedig arról beszélt, hogy a 6-metil-nikotin nemcsak hogy függőséget okoz, de mérgezőbb a hagyományosnál. A hírügynökség hozzátette, hogy egyik szakértő sem kapott támogatást iparági érdekeltektől, cigaretta vagy vape-gyártóktól – jegyezte meg a Reuters.

Bár további kutatásra van szükség, az új adatok arra mutatnak, hogy ezek a nikotinhelyettesítők erősebbek lehetnek, mint maga a nikotin – ami már amúgy is erősen függőséget okozó anyag.

„Megváltoztathatja a serdülők fejlődését, és hosszú távú hatással lehet a fiatalok figyelmére, tanulására és memóriájára” – válaszolta az FDA a hírügynökség megkeresésére.

A magyar Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján felhívja a figyelmet a vape veszélyeire. Mint írták, „az e-cigaretta nem leszokást támogató eszköz”, sőt, fenntartja a függőséget. A WHO pedig már korábban figyelmeztetést adott ki az e-cigi veszélyeivel kapcsolatban.

A rendszeres e-cigaretta-használat növeli a hagyományos cigarettára való rászokás valószínűségét is. Kialakulhat kettős használat is.

Az e-cigaretta folyadékában és párájában többek közt megtalálható glicerin, formaldehid, aceton, fémek és policiklusos aromás szénhidrogének.