Így érdemes az erkélyeken kertészkedni

A városban is lehet kertészkedni, ha van egy erkélyünk, ám nem árt, ha megfogadunk pár jó tanácsot kertünk kialakítása során. A Praktiker hétfői közleménye ezekből gyűjtött össze egy csokorra valót.

Fotó: Praktiker

1. Mérjük fel erkélyünk adottságait!

Célszerű első lépésként felmérni az erkély adottságait, beleértve annak nagyságát és tájolását is, de vegyük figyelembe azt is, hogy milyen haszon- vagy dísznövényeket szeretnénk ültetni. Azonban a helykihasználás szempontjából az is fontos, hogy nemcsak vízszintesen, de függőlegesen is terjeszkedhetünk, így különböző futtató és pergolás megoldásokon túl vertikális termesztőedényeket is használhatunk.

2. A szükséges eszközök beszerzése

Ha most vágunk bele a kertészkedésbe, akkor érdemes gyakorlatilag minden kéziszerszámot megvásárolnunk, legyen szó ültetőkanálról és ásóról vagy kézi gereblyéről, esetleg locsolókannáról. Természetesen különböző méretű és mélységű ültetőedényre, kaspóra is szükségünk lesz.

Az alacsonyabb növények jól mutatnak kisebb cserépben, kaspóban is, a nagyobb méretűeket pedig mélyebb balkonládába vagy terjedelmesebb kerámiaedénybe is ültethetjük – mondja Füzesi Melinda, hozzátéve, hogy a palántáknak, fűszernövényeknek remek megoldás lehet a magaságyás.

A vízgazdálkodás szempontjából fontos, hogy az ültetőedények alján legyenek lyukak, ahol távozhat a fölösleges víz, ugyanakkor a locsolást segíthetik az önöntöző balkonládák is.

3. Föld és tápanyagok

A látványos eredmények eléréséhez jó minőségű virág- és palántaföld szükséges, de szerencsére ma már számos speciális, tápanyaggal dúsított, különböző pH-értékű föld közül is választhatunk. A szakértő szerint az általános virágföld főként a dísznövényekhez jó, míg a muskátli- és balkonföldek kifejezetten az egynyári és balkonnövényekhez ideálisak.

A palánta- és szaporítóföld a gyökeresedést és a fejlődést segíti, míg a különösen laza, rostos szerkezetű, alacsony pH-értékű savanyúföld ugyanakkor magasabb díszítő és beltartalmi értéket biztosít a savas közeget kedvelő dísznövények és bogyósok számára.

4. A növények kiválasztása

Érdemes ültetési tervet készíteni és a vetőmagok hátoldalán található információk alapján kiválasztani, hogy mit mivel társítanánk. Olyan növényeket válasszunk, melyek a leginkább illenek az erkélyünkre.

Ha a magaságyásba többféle zöldséget tervezünk, a növények víz- és tápanyagigényének egyeznie kell, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy oldalirányba vagy felfelé terjeszkednek-e. A folytonnövő palánták esetében (így például bab, uborka vagy lugas paradicsom) karózásra, hálózásra is szükségünk lesz – árulta el Füzesi Melinda.

5. A növények gondozása

A Praktiker arra is felhívja a figyelmet, hogy balkonládában vagy magaságyásban sem szabad túl szorosan ültetni a növényeket. Az öntözés mellett pedig fontos figyelni a megfelelő tápoldatok adagolására is, az ugyanis segíti a lombozat, a virágok és termések fejlődését. Azonban az erkélyen nevelt növényeket is utolérhetik a különböző kártevők vagy gombás fertőzések. Ekkor mindenképpen forduljunk növényvédelemben jártas szakértőkhöz a megfelelő növényvédő szer vagy biomegoldás kiválasztása érdekében.