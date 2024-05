Medveveszélyre figyelmeztetnek Pest vármegyében – országszerte tartósan fel kell készülni a medvékre

„Félni nem kell, de nem árt az óvatosság. Ismét medve jár az aszódi határban” – fogalmazott az Aszód Város nevű Facebook-oldal. A posztban hozzátették, hogy kamerás felvételek szerint Aszód határában egy medve tűnt fel, ahogy a korábbi években is fel-feltűnt már medve a környéken.

Forrás: Facebook / Aszód Város

„Az internetre felkerült fotókon valószínűleg egy barna medve látható. Az állat jelenlétét Ecker Bence, városunk mezőőre is megerősítette, aki elmondta: a medve nem jelent nagyobb veszélyt az emberekre, mint egy, a kicsinyeivel közlekedő vaddisznó” – olvasható a posztban. Mindenesetre azt javasolja: a határban ajánlatos az utakon maradni, és célszerű elkerülni a bozótosokat, erdőfoltokat.

Egy közeli találkozás esetén jobb hátrahagyni az esetleg nálunk lévő, a mackó által megérzett elemózsiát, majd a szemkontaktust kerülve kihátrálni a helyszínről.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály új figyelmeztető táblákat helyez ki a város északi külterületeinek főbb útjai mellé, a beszámoló szerint a korábban kitett táblák egy részét ellopták, illetve összetörték.

Korábban Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója az Aszód Városa nevű oldalnak úgy fogalmazott: biztos benne, hogy

egyre többször kell számítani arra, hogy megjelennek medvék az országban.

„Korábbi szűkebb élőhelyein az állománya növekedni kezdett, majd új területeken jelenik meg. A jelenség tehát természetesnek tekinthető. A képet persze árnyalja, hogy ezeket az élőhelyeket az ember hozta létre, alakította ki, hiszen hazánkban nincsen érintetlen vadon. Azaz az általunk közösen kialakított élőhelyi rendszerhez alkalmazkodik a medve, és még sok más faj” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy annyi a medve észlelés az elmúlt években, hogy tartósan fel kell készülni a medvékre Magyarországon is.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a napokban a Bükk-vidék középső részén, Cserépfalu közelében kaptak lencsevégre egy medvét. A környéken több medve is ólálkodhat, hiszen a képeken nem lehet tökéletesen megállapítani az egyedek színét. Már tavaly ilyenkor is észleltek a környéken medvét.