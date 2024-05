A budapestihez hasonló pénzeső hullott Zürichben is

Zürichben is megtörtént a „csoda”: pénz hullott az égből, de ezúttal nem a virágokat taposták le, hanem egy kisfiút, aki súlyosan megsérült. A pénzeső egy Oracle nevű svájci TikTok-tartalomgyártó eseménye volt, aki aranymaszkot visel. Egy korábbi videójában azt jelentette be, hogy 24 ezer frankot (9,5 millió forint) fog ledobni 10 frankos bankjegyekben az úgynevezett Chinawiese felett a Zürichi-tó partján.

Zürichben is hullott a pénzeső / Fotó: Northfoto (illusztráció)

„Nem sokkal este 8 óra előtt egy magánszemély drónnal egy pénzeszsákot emelt a park fölé, hogy a pénzt a parkra dobja. A drón alatt összegyűlt emberek igyekeztek minél több bankjegyet összegyűjteni” – közölte a zürichi kantoni rendőrség.

A tömegben egy 12 éves dominikai fiút súlyosan megsebezett egy éles tárgy

– nyilatkozta a rendőrség, és megerősítették, hogy a fiút kórházba szállították. Az aranymaszkos tartalomgyártó számára komoly következményekkel járhat az időközben elindított rendőrségi eljárás, ugyanis az eseményt nem hagyták jóvá a hatóságok – írja a Bild.

A magyar pénzeső

Áprilisban a Deák téren is hullott a pénzeső: Szépréthy Roland, a Mobilfox influenszere kétmillió forintot szórt szét a cég irodájának tetejéről, miután nézeteltérésbe keveredett főnökével. A vállalat alapítója, Diller Kevin állítólag kirúgta Szépréthyt, mire ő 25 százalék tulajdonrészt vagy szerinte azzal egyenértékű százmillió forintot követelt. Azóta kiderült, hogy az egész műbalhé volt, nem volt több kreatív reklámnál, viszont az

többek szemét bántotta, hogy a felgyülemlett tömeg letaposta az újonnan ültetett virágágyásokat.

A Greenman magánvállalkozás be is állt a letaposott tér visszaállításának támogatói közé. A PR-akció miatt a Mobilfox három eljárást is kap a nyakába: Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes elmondta, hogy illegális közterület-használat miatt rövid úton bírságot szabnak ki. Ezzel még nincs vége, ugyanis Budapesti Közművek ki fogja számlázni a tönkretett virágágyások helyreállításának költségét is, a főváros pedig a kormányhivatalhoz fordult, hogy jogosulatlan reklámtevékenység miatt is indítson eljárást a Mobilfox ellen.