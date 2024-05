Taroltak a majmok az amerikai mozikban

Jöttek, láttak és győztek a majmok az amerikai jegypénztárak felett: nyitóhétvégéjén A majmok bolygója: A birodalom összesen 55,6 millió dollárral (19,9 milliárd forint) a bevételi lista élére tört. Ezek a jegyeladások egy hajszállal meghaladták az 50-55 millió dolláros korai előrejelzéseket, de ekkora kiugró bevételre sem lett volna szüksége a filmnek, mivel nincs nagyon mivel felvennie a versenyt.

Fotó: JLPPA / Bestimage

Nem nagyon akadt kihívója az új Majmok bolygója filmnek, ugyanis a Box Office Mojo adatai szerint a két hete debütált A Kaszkadőr is több mint 50 százalékos bevételi visszaesést produkált a főemlősök premierje miatt. Ez pedig ezen a héten sem fog változni, mivel a héten csak a Hívatlanok – Első fejezet című horror fog megjelenni, ami valószínűtlen, hogy letaszítja a majmokat a trónról.

A hétvégi adat nagyjából átlagos a műfajban, de az átlag itt minden idők legnagyobb akciófilmjein alapul

– mondja David A. Gross, a Franchise Entertainment Research filmes tanácsadó cég munkatársa.

Viszont nem sokáig marad egyedül A majmok bolygója, ugyanis a hó végén érkezik a Furiosa című film is, utána a nyáron az év talán egyik legjobban várt filmje, a Deadpool & Rozsomák is berobban a mozikba. A majmok bolygója: A birodalom május 9-től már a magyar mozikban is megtekinthető.