Megkapta csillagát Chris Hemsworth a hollywoodi hírességek sétányán. A Marvel filmek Thorja mielőtt megkapta volna a kitüntetést, kollégája és barátja, Robert Downey Jr. mondott beszédet, megszólítva Bosszúálló társait.

Thor is csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán / Fotó: AFP

„Megkerestem a Bosszúálló társaimat, hogy röviden írják le, mit is jelent az, hogy Chris Hemsworth” – mondta Downey, majd azzal folytatta, hogy Jeremy Renner szerint „lehetetlenül idegesítően elképesztő”, Mark Ruffalo pedig csak annyit mondott, hogy „barát a munkából”, ami a Thor: Ragnarök egyik ikonikus poénja lett – írja a Deadline. Downey is rövidre fogta saját jellemzését:

Ő az új hollywoodi csillag címzettje.

Hemsworth megköszönte Downeynak a beszédet és átvette a kitüntetést. Hemsworth legújabb filmje, a Furiosa: Történet a Mad Maxből az év egyik legjobban várt filmje és május 23-án, csütörtökön debütált a magyar mozikban. A filmben a címszereplő Furiosa (Anya Taylor-Joy) ellenfelét játssza.

Márciusban az ötvenkilenc éves Lenny Kravitz is csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az ünnepségen beszédet mondott a zenész lánya, Zoe Kravitz és régi barátja, Denzel Washington színész is. A zenész-színésznek jelenleg 12. stúdióalbuma május 24-én jelenik meg Electric Blue Light címmel, korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Papp László Budapest Sportarénában lép fel 2024. július 30-án Lenny Kravitz.