A NASA nemrég bejelentette, vasúthálózatot tervez kiépíteni a Hold felszínén. Ennek elsődleges funkciója az lenne, hogy a robot szállítórendszer támogassa a Holdra látogató űrhajósok tevékenységét. A NASA következő nagy Hold-projektjének részét képezi (Artemis-program), hogy tartós házat építenek a Holdra 2040-ig, ezzel megvalósítva azt a tervet, hogy több asztronauta hosszabban tartózkodjanak a felszínen.

Vasút a Holdon: itt vannak a NASA tervei / Fotó: Shutterstock

Az Artemis-program következő nagy állomása, hogy 2026-ban újból embert küldjön a NASA a Holdra – ez 1972 óta várat magára. Az újbóli holdra szállás és Holdbázis megépítése azért is fontos, mert a Hold sokkal kedvezőbb kiindulópontként szolgálhat egy esetleges Mars-expedícióhoz.

Miért van szükség a holdvasútra?

A holdvasút-terv pontos neve a Flexible Levitation on a Track, röviden FLOAT, mely a NASA szerint nélkülözhetetlen lesz a holdi tevékenységek működtetéséhez.

A FLOAT-ot szállítási feladatok ellátásra tervezték,

hogy a felszínen könnyebben tudjanak nagyobb terhet mozgatni. A NASA a regolit talaj bányászását tervezi, mely vizet, folyékony oxigént és hidrogént tartalmazhat. Ezeket mind fel lehet használni az űrhajósok ruhájának támogatására és javítására anélkül, hogy vissza kellene küldeni őket a Földre. Továbbá a FLOAT képes lesz nagyobb berendezéseket mozgatni az űrhajók leszállóhelye és a bázisok vagy kutatási helyszínek között.

A FLOAT működtetése mágneses lebegésen alapul,

mely már a mai nagysebességű vasútrendszereknél is bevett módszer.

Így fog működni a vasút

A NASA tervei szerint lapos, mágneses paneleket, úgynevezett robotokat helyeznek le, melyek képesek a lebegésre. A paneleknek nincsenek mozgó alkatrészei és önmagukban nem működnek, csak az elektromágneses energia tolja végig őket a pályán. A NASA szerint a robotok kevés gondozást fognak igényelni és sokáig használhatók lesznek.

A FLOAT rendszer kisebb változata lehetővé teszi, hogy a robotok akár 30 kilogrammos terheket is szállítsanak körülbelül 0,5 méter per másodperc sebességgel.

A nagyobb változat viszont akár 100 ezer kilogrammnyi regolitot is képes lesz szállítani.

A FLOAT az Innovative Advanced Concepts (NIAC) nevű NASA program részét képezi és jelenleg 600 ezer dolláros támogatással működik. Ha a kutatások továbbra is ígéretesnek bizonyulnak, akkor beléphetnek a III. fázisba, mely további finanszírozást és támogatást biztosít a NASA-tól. Tehát egyelőre nem jelenthető ki, hogy a FLOAT mindenképpen megépül a Holdon, de a jelenlegi eredmények bíztatók. A szállítórendszeren kívül az űrügynökség új holdjárókat is tervez, melyekkel az azstronauták is könnyebben közlekedhetnek majd a felszínen.