Különleges koncerttel fűszerezett exkluzív eseményt tartanak az Avalonban

Egyedülálló zenei varázslat veszi kezdetét 2024. június 21-én az Avalon Resort & SPA Superiorban, ahol Havasi Balázs egy új, exkluzív szabadtéri show-műsorral nyitja meg a nyarat – számolt be a Tények.

Havasi Balázs koncertje teszi exkluzívvá az Avalonban rendezett estét / Fotó: Clemens Bilan

„Ez az est valóban páratlan lesz, mivel hazánkban eddig még nem volt példa hasonló közegben megrendezett fellépésre. Nagy megtiszteltetés, hogy Balázs ausztráliai és kínai turnéjáról hazatérve, Sydney, Melbourne és Sanghaj után Magyarországon, az Avalon csodálatos erdei környezetében lép színpadra” – nyilatkozta Poncsák Pál, az Avalon Park ügyvezetője.

Az eseményen számos izgalmas program várja a közönséget, többek között pezsgőzés és divatbemutató is. A csúcspont azonban a napnyugta után kezdődő Havasi Balázs-koncert lesz. A zongoraművész egy különleges zenei utazásra kalauzolja vendégeit, amelyet a lenyűgöző lézer- és fényshow mellett most először kísér a drónok tánca. Az estét egy meet & greet zárja, ahol a vendégek személyesen találkozhatnak Havasival, beszélgethetnek vele, és dedikálásra is lesz lehetőség.

„Számtalan szép emlék köt az Avalon Parkhoz. Tisztelem, ha valaki le mer térni a járt útról, és a minőség tekintetében nem köt kompromisszumot. Évekkel ezelőtt még a játszóparkba kísértem a gyerekeket, ma már a gokartot várják. A parkot körülvevő természet pedig az én birodalmam. Évek óta tervezek az erdőben egy koncertet, olyat, amilyet még soha nem csináltam korábban” – árulta el Havasi Balázs.