Megrohamozza Európát Azahriah: beveszi legnagyobb városait

Azahriah Facebook-oldalán osztotta meg a hírt követőivel: idén szeptemberben tízállomásos európai turnéra indul.

Fotó: Hagymási Bence

A zenész nem nyugszik: a tripla Puskás Ferenc stadionos koncerek után már el is indult a fesztiválszezon, június 14-én az ausztriai Nova Rock Festivalon lép fel, Szerbiában és Szlovákiában is koncertezik, és természetesen a legnagyobb hazai fesztiválokon is fellép.

Azahriah Barcelonában lép fel elsőként szeptember 19-én, majd

szeptember 28-án Bécsben,

október 7-én Amszterdamban,

október 9-én Londonban,

október 11-én Párizsban,

október 13-án Frankfurtban,

október 14-én Zürichben,

október 16-án Münchenben,

október 30-án Berlinben,

végül november 1-jén Prágában zárja a turnét.

Azahriah a Szigeten is nagyot húz majd

A Nagyszínpad továbbra is azoknak a hazai fellépőknek ad helyet, akik olyan egyedi koncertekkel készülnek a Szigetre, amelyek az újdonság erejével hatnak a magyar közönségre, és nagy dobbantót jelenthetnek a nemzetközi hírnév felé is – írtuk korábbi cikkünkben, ahol a Sziget Fesztivál szervezői külön kiemelték a népszerű zenészt.

A névsor elején Azahriah, aki hosszú idő óta az első olyan itthoni fellépő, aki a headliner előtti sávban kapott helyet.

A nemrég koncerttörténelmet író zenész most a Sziget Nagyszínpad akár 60-70 ezresre duzzadó közönségét igyekszik meghódítani egy speciális show-val, amely tartogat újdonságot a Puskás Aréna közönségének is.