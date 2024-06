A Sziget Fesztivál minden évben Budapestre hozza a világ számos híres fellépőjét. Idén is mintegy hatvan országból érkeznek fellépők, változatos műfajok képviseltetik majd magukat. A zenén túl tánc, színház, cirkusz és sok más művészeti ág is szórakoztatja majd a vendégeket. A Szigeten ott lesznek a legkedveltebb hazai előadók, Azahriah természetesen a Nagyszínpadon kapott helyet.

Azahriah Sziget-koncertje azoknak is tartogat meglepetést, akik mind a három Puskás-bulin ott voltak / Fotó: Balogh Zoltán

Headliner sztárokat, nagy kedvenceket, izgalmas zenei és kulturális csemegéket, itthon talán kevésbé ismert, feltörekvő tehetségeket láthatunk több tucat helyszínen, a Szabadság Szigetének 76 hektáros területén.

Messze nem elhanyagolandó tény azonban, hogy a Sziget a hazai zenei/kulturális szcéna legnagyobb szereplője is egyben, ahol évente több száz magyar fellépő teszi teljessé a programot, lehetőséget kapva arra is, hogy túl a saját közönségükön a világ minden pontjáról érkező látogatók előtt is bemutatkozhassanak

– emelte ki Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

Ezúttal nézzük tehát a magyar felhozatalt, a Nagyszínpadra „komponált”, egyedi koncertektől kezdve a további nagy helyszínek, mint a Colosseum, a Bolt Party Aréna, a Revolut Színpad fellépőin át az idén új névvel jelentkező ibis × ALL presents The Buzz, a népszerű dropYard vagy a nettó hazai koncerteket sorakoztató Petőfi Színpadig, nem kihagyva a Global Village, a Sziget Beach programjait, és nem megfeledkezve a nem zenei magyar performanszokról sem, melyek közül lesz bőven tánc, de cirkusz és sétáló utcaszínház is.

Magyar előadók a Sziget Nagyszínpadán

A Nagyszínpad továbbra is azon hazai fellépőknek ad helyet, akik olyan egyedi koncertekkel készülnek a Szigetre, amelyek az újdonság erejével hatnak a magyar közönségre, és nagy dobbantót jelenthetnek a nemzetközi hírnév felé is.

A névsor elején Azahriah, aki hosszú idő óta az első olyan itthoni fellépő, aki a headliner előtti sávban kapott helyet.

A nemrég koncerttörténelmet író zenész most a Sziget Nagyszínpad akár 60-70 ezresre duzzadó közönségét igyekszik meghódítani egy speciális show-val, amely tartogat újdonságot a Puskás Aréna közönségének is.

Rendhagyó programmal érkezik Beton.Hofi is a Szigetre, aki a világhírű Rajkó Cigányzenekarral kollaborál majd a színpadon. A Sziget Nagyszínpadán ezúttal a teljes, 14 fős – hegedűművészeket, csellistát, nagybőgőst és cimbalmost is felvonultató – zenekar képviselteti magát a műsor egy részében, ahol a Beton.Hofi-dalok az ő hangszerelésükben szólalnak majd meg.

Az idén tízéves Margaret Island az első Sziget-nagyszínpados fellépésére egy összművészeti produkcióval készül. A koncert során vendégeik lesznek a Szegedi Kortárs Balett nemzetközileg is nagy sikert arató táncosai.

Folytatva a nagy helyszínek sorát a Revolut Színpadon lesz látható a Platon Karataev vagy az Analog Balaton, a Bolt Arénában lépnek fel – mások mellett – a Next Level partisorozat alapítói, Dublic és B’Andre, valamint a Be Massive brandet képviselő Metha is. A Colosseum pedig több mint húsz hazai fellépőnek ad helyet a különböző napokon és idősávokban, érdemes a Sziget weboldalán elkalandozni.

A dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, ahol a nagy nemzetközi merítés mellett szép számmal mutatkoznak be a műfaj hazai képviselői is. A teljesség igénye nélkül csak néhány név: itt lesz majd Pogány Induló és Ótvar Pestis, 6363, Sisi, Bongor vagy Lil Frakk. The Buzz lett az Európa Színpad új neve, ami nem véletlen, hiszen a kezdetektől az volt a cél, hogy az itt fellépő zenekarok körül legyen egy kis buzz. A sorban pedig a hazaiak: Co Lee, Elefánt, Freakin’ Disco, The Anahit, iamyank, Jazzbois. A Sziget Beach az a helyszín, ahova el lehet vonulni a nagy nyüzsgésből, ha valaki egy kis nyugalomra, pihenésre vágyik, itt a több mint harminc hazai közt fellép majd Barabás Lőrinc Solo, Superflake, Zsüd, Naga & Beta és olyan dj-csapatok, mint a Hulable, az Eclipse Bali, a Budapest Calling, a Syndanz, a Treehouse crew és a Sandbox. A Global Village egy sziget a zenei óceánban, ahol a fesztiválozók különböző kultúrák hangzásvilágát fedezhetik fel a tradicionális zenétől az elektro-worldig, magyar részről – többek mellett – a Besh o Drom, a Bohemian Betyars, a Duckshell, a Romano Drom vagy ZitheRandom közreműködésével. A Petőfi Színpadon a legnagyobb a magyar zenekarok sűrűsége, említsünk néhányat is közülük: Esti Kornél, Ivan & The Parazol, Abigél, Anna and the Barbies, Sziámi, a metálvonalon pedig a LAZARVS és a Devil’s Trade. Idén is a Sziget árnyas északi csúcsát tölti meg programokkal a LightStage, a nemzetközi fellépők mellett természetesen hazaiakkal is, mint a Voice-győztes Szakács Erika vagy a The Curious Kind.

A Sziget nem csak a zenéről szól

A nem zenei programokban pedig szintén szemezhetünk a magyarok közül: a Színház és Tánc helyszínen ott lesz az AHA Kollektíva, Oberfrank Réka, Cserepes Gyula, Tózsa Mikolt és a Sleeping Beauty Project, a sétáló utcaszínházak közt a Brass On The Road és az Óriás Buborék Show, a Cirque du Sziget nagysátrába pedig visszatérnek a Baross Imre Artistaképző növendékei legújabb darabjukkal. Évek óta nagy siker a Szigeten a Karzat Színház utcaszínházi előadása, a Vándor Vurstli is, ahol ismét képviselteti magát a Magyar Zsonglőr Egyesület, és itt lép fel Nizsai Dániel bábművész is.

A Global Village programhelyszínén a Magyar Kör Egyesület táncházai várják az érdeklődőket. Természetesen a Magic Mirror programjában is helyet kaptak a hazai fellépők: mïus koncertje, a Triton bulija és a The Pamperers workshopjai mellett az idei év záróbuliját három progresszív hazai csapat együttműködése szolgáltatja. Szintén ezen a helyszínen tekinthetik meg a látogatók a Trojka Színházi Társulás előadását Gryllus Dorka rendezésében, Lakatos Márk főszereplésével, illetve a szombati napon a Sziget Comedy színpadán is két hazai fellépő nevetteti meg a közönséget Nagy Kitty és Said Dániel személyében. A dropYard break, hip-hop és dance programkínálata a legjobb hazai táncosokat és csapatokat vonultatja fel a Cypher Town szervezésében, a Medence Csoport által kurált ArtGarden programkínálata pedig a hazai képzőművészeti szereplők sorát mutatja be.