Hőgutát kapott az okostelefonja? Ne tegye hűtőbe!

Berobbant a kánikula Magyarországon, az országos tiszti főorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Vizet osztanak a pályaudvarokon, az embereket és az állatokat pedig eltanácsolják a szabadban való tartózkodástól. A hőség azonban a tárgyakat, utcai berendezéseket is megviseli. Az aszfalt például megolvad, az elektronikai eszközök pedig akár fel is robbanhatnak. A következőkben körbejárjuk, hogy milyen jelei lehetnek annak, ha az okostelefon már nem bírja a hőstresszt, és hogy mi a teendő ilyenkor.

Az okostelefonnak is árt a túl magas hőmérséklet, ám ha már felforrósodott, nem szabad gyorsan lehűteni, mert azzal még nagyobb kár keletkezhet benne / Fotó: Shutterstock

Ahogy az élőlények, úgy az elektronikai eszközök is egy bizonyos hőtartományban funkcionálnak megfelelően.

Az Apple és a Samsung okostelefonjainál ez 0 és 35 Celsius-fok között van, míg a Xiaomi készülékei akár a 40-es értéket is tolerálják.

Ha a telefon túllépi a normál üzemi hőmérsékletét, a beépített hőérzékelők egy sor műveletet indítanak el, hogy megvédjék a készüléket, végül pedig akár le is állíthatják. A gyakori hőstressz azonban még így is csökkentheti az akkumulátor élettartamát, és más alkatrészt is károsíthat.

A Bloomberg szerint az Asurion telefonbiztosítási és szervizszolgáltatásokat nyújtó cég közel 15 százalékkal több akkumulátorral kapcsolatos problémát regisztrált tavaly nyáron az év többi részéhez képest.

Kettős csapás az okostelefonokra

Az okostelefonok működés közben hőt termelnek, és ha a külső hőmérséklet is magas, akkor a készülék gyorsan felmelegedhet.

Tom Paton, a Green Smartphones online telefon-összehasonlító platform alapítója szerint az okostelefonok többségénél működési probléma lép fel, ha a környezet hőmérséklete meghaladja a 42 Celsius-fokot, vagy az eszközt közvetlen hőforrás, például napsütés felforrósítja.

Miből tudhatja, hogy küszködik a telefon?

A legtöbb okostelefon figyelmezteti a felhasználókat, ha túlmelegedés közelébe kerül, de erre léteznek letölthető alkalmazások is. Paton szerint érdemes azt a hüvelykujjszabályt alkalmazni, amely szerint ha a telefont kényelmetlen tartani, akkor az kezd túlmelegedni.

Mint említettük, a készülék védi magát a hőgutától, többek közt azzal, hogy a szokásosnál lassabban dolgozik, mivel így működés közben kevesebb hőt termel. Nicholas Bains telefonszakértő arra figyelmeztet, hogy idáig már nem szabadna eljutni, ugyanis

a többszöri, magas hőhatás hosszú távon hatással lehet a telefon teljesítményére, az akkumulátor élettartamát pedig lerövidítheti.

Hogyan károsíthatja telefonját a túlmelegedés?

A legelső jelek egyike, hogy a telefon nem képes bizonyos műveleteket elvégezni, mivel a túlmelegedés az alkalmazások meghibásodását vagy összeomlását okozza. Ez pedig magával hozza az adatok lehetséges elvesztését.

Az akkumulátor élettartamának lerövidülése mellett a telefon képernyőjét rögzítő ragasztó elkezdhet lazulni, ha a hőmérséklet meghaladja az olvadáspontját.

Ha az okostelefon eleve forró, nem szabad töltőre tenni, mert balesetveszélyes is lehet / Fotó: Shutterstock

A processzor (CPU) is megsérülhet, ha túllépi a maximális üzemi hőmérsékletét. Extrém és ritka esetekben a felforrósodott akkumulátor kigyulladhat, esetleg felrobbanhat.

Hogyan védheti meg okostelefonját a felforrósodástól?

Tartsa távol a telefont a közvetlen napfénytől vagy olyan helytől, ahol felerősödhet a hőmérséklet (például az autó műszerfala).

Kerülje az intenzív telefonhasználatot. Minél kevésbé dolgozik a processzor, annál hűvösebb marad az eszköz. A háttértevékenység minimalizálása érdekében a repülőgépmódot is érdemes használni.

Vegye ki a készüléket a telefontokból a jobb hőleadásért.

A töltést hűvösebb környezetben és akkor végezze, ha a telefon még nem melegedett fel. A töltés ugyanis önmagában hőt termel, éppen ezért kerülje a telefon használatát ilyenkor.

Ha felforrósodott a készülék, akkor hagyja magától lehűlni. Az eszköznek ugyanis nemcsak a hőség, de a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás sem tesz jót, sőt, a hirtelen változás további károkat okozhat a telefonban.

Tehát inkább hagyja túlmelegedve az okostelefonját, mintsem hogy gyorssegélyként a hűtőbe tenné.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) már korábban felhívta a figyelmet, hogy még csak kánikula sem kell ahhoz, hogy a napon álló, zárt autóban 10 perc alatt életveszélyesen magasra emelkedjen a hőmérséklet: már 30 fokos kinti hőmérséklet mellett is 70 Celsius-fokra forrósodhat a jármű beltere.