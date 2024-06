Jövőre folytatódik Az éhezők viadala

Suzanne Collins bejelentette, hogy jövőre jelenik meg Az éhezők viadala című regénysorozatának újabb kötete. A Sunrise on the Reaping című regény már a sorozat ötödik könyve lesz. A könyv az eredeti trilógia előzményeit mutatja be, negyven évvel az Énekesmadarak és kígyók balladája című regény története után játszódik.

Fotó: Photo12 via AFP

A regény témájával kapcsolatban Collins elmondta, hogy „a propaganda felhasználásával és azok hatalmával foglalkozik, akik a narratívát irányítják” – idézte csütörtökön az írónőt a Variety.com.

A Sunrise on the Reaping 2025. március 18-án jelenik meg.

A regény megfilmesítéséről a hollywoodi hírportál szerint még nincs szó.

Az Énekesmadarak és kígyók balladájának filmváltozata tavaly novemberben debütált a mozikban Rachel Zegler és Tom Blyth főszereplésével, és mintegy 337 millió dolláros (120,7 milliárd forintos) globális bevételt hozott.

Az eredeti trilógiából négy kasszasikert forgattak Jennifer Lawrence főszereplésével. Az éhezők viadala-filmsorozat összességében 3,3 milliárd dolláros (1181 milliárd forintos) bevételt hozott a Lionsgate stúdiónak.