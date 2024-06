Ezek 2024 legjobb Lego-szettjei

Nincs olyan év, amikor a Lego ne lepné meg a lelkes építőket egy-egy váratlan szettel, 2024 pedig egyáltalán nem kivétel. Az elmúlt fél évszázad két legnépszerűbb címe, a Star Wars és a A Gyűrűk Ura is gyönyörű új készletekkel bővül idén, de az elmúlt évekből is maradtak darabok, melyek még mindig nagy népszerűségek örvendenek.

A Gyűrűk Ura: Barad-dur™ a Lego idei legnagyobb bejelentése / Fotó: JLPPA / Bestimage

Idén egyértelműen a közismert címek a legnépszerűbbek, de az építészet rajongói sem maradnak újdonság nélkül. Aki tanácstalan lenne, hogy milyen szettnek ugorjon neki, nem kell aggódnia, mert összeszedtük 2024 legjobb Lego-készleteit.

A Sólyom ezer arca

A valaha volt legdrágább szettek között van a több mint 7000 darabos gyűjtői kiadású Ezeréves Sólyom. Ez a szett jelenleg 339 990 forint, ezt nem mindenki engedheti meg magának, ezért

a Lego több kisebb változatot is kiad a Star Wars egyik leghíresebb űrhajójából.

A 75375 tételszámú Ezeréves Sólyom jelentősen kisebb, mint a nagy testvér: csak 921 darabos, viszont jelentősen olcsóbb is: 36 990 forint. A szettet a Lego Star Wars 25. évfordulójára adták ki, és valóban az volt a cél, hogy egy megfizethetőbb árú, mégis jól mutató készlet kerülhessen sok rajongó polcára.

Ennél érdekesebb viszont a valamivel nagyobb, ám annál egyedibb Sötét Sólyom (Lego 75389) szett, amely a Disney+ különkiadásában, a Lego Star Wars: Építsd át a galaxist! című animációs sorozatában fog feltűnni, az epizódok szeptember 13-tól lesznek elérhetők a streamingplatformon.

A Sötét Sólyom nemcsak fekete-vörösbe öltözteti a galaxis leggyorsabb űrhajóját, hanem olyan egyedi figurákkal is érkezik, mint Darth Jar Jar vagy Jedi Vader.

Az új Ezeréves Sólyom 1579 darabos lesz, 73 990 forintért már elő lehet rendelni a Lego oldalán. A cég augusztus 1-jén kezdi meg a Sötét Sólyom kiszállításait.

Irány Középfölde

Május közepén robbant be az új A Gyűrűk Ura-szett, a Barad-dur. Mindössze 15 hónappal azután, hogy a Lego bemutatta 500 dolláros Völgyzugoly szettjét, most Szauron tornya is elérhető lesz, melynek tetején trónol a mindent látó szem. A készlet 5471 elemből fog állni, némiképp olcsóbb lesz, mint a tündék menedéke: a vállalat magyar nyelvű honlapján 189 990 forintos áron szerepel, ami 10 ezer forinttal olcsóbb, mint a Völgyzugoly.

Mivel Szauron székhelyét belülről sem J. R. R. Tolkien regényei, sem a filmek nem ábrázolták, a dán vállalat szabad kezet kapott a megalkotásában.

A Lego a Palantir szobáját éppúgy elhelyezte az építményben, mint Szauron tróntermét vagy épp az orkok fegyverkovácsműhelyeit.