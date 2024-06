Pandaszámlálásra készül Kína

Újabb népszámlálásra készül a pandák körében Kína, egy évtizeddel a legutóbbi után, és várhatóan hamarosan visszatér a rabságban tartott pandák természetbe való visszaengedésének gyakorlatához is.

A pandák ma már nem tartoznak a veszélyeztetett fajok közé / Fotó: Getty Images

A vadon élő pandák körében utoljára 2011 és 2014 között tartottak népszámlálást, ami 1864 fős populációt tárt fel, szemben az 1980-as éveket jelző 1100 körüli számmal. A következő alkalom azonban mindezidáig elmaradt a koronavírus-járvány miatt, és várhatóan csak jövőre zajlik majd le.

Újraindulhat a pandák visszavadítása is

A Szicsuáni Óriáspanda Akadémia vezető mérnöke, Vang Hsziao-csun arra számít, hogy a népszámlálás a pandapopuláció további bővülését jelzi majd, miközben sokan remélik, hogy Kína visszatér a pandák visszavadítását célzó programjához is. Az ország 2000 és 2018 között 12 pandát engedett vissza a vadonba, ám a Covid és más okok miatt a program jelenleg szünetel. Azonban idén kettő, jövőre pedig további három panda térhet vissza a természetbe.

A 20. században Kína szimbólumává váló pandák az elmúlt évtizedekben mind a turizmus, mind a konzervációs erőfeszítések középpontjába kerültek, aminek eredményeként

előbb 2016-ban a Természetvédelmi Világszövetség, 2021-ben pedig Kína távolította el őket a veszélyeztetett fajok listájáról.

Ezt segítette a kínai hatóságok által létrehozott hatalmas Óriáspanda Nemzeti Park létrehozása és az is, hogy a központi kormányzat tavaly 500 millió jüant (több mint 25 milliárd forint) ruházott be a parkba – írja a Financial Times.

Újabb beruházásokra is szükség van

Azonban további beruházások várhatók, hiszen a hatóságok az elmúlt 10-20 évben főként tapasztalatokat gyűjtöttek, és egyre inkább elképzelhető a pandák csoportos szabadon engedése is. A visszavadításban több ország programjai segíthetnek, melyek olyan állatokat érintettek, mint a jávorszarvas vagy a vaddisznó.

A pandák ugyanakkor ma is a diplomácia eszközei is,

így a múlt héten Li Csiang miniszterelnök Ausztráliának ajánlott fel két új pandát. Világszerte 728 panda él fogságban, melyből 46 nemrég született. A pandákat Kína csak bérbe adja és a szabályok szerint a külföldön született pandák is Kína tulajdonát képezik és általában azok fiatalon hazatérnek az ázsiai országba.