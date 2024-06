A Pantera visszatér Magyarországra, Budapesten koncerteznek

Ismét Magyarországon ad koncertet a Pantera. A metálzene történetének egyik legnagyobb hatású zenekara jövő év eleji európai turnéja keretében 2025. február 3-án lép fel a Budapest Sportarénában. Az amerikai csapat turnéja január 21-én rajtol Helsinkiben, és többek között Stockholm, Amszterdam, Berlin, valamint Párizs is része a koncertkörútnak – közölte hétfőn a szervező Live Nation.

A Pantera tavaly kétszer is fellépet Budapesten / Fotó: AFP

2025-ben indul a turné

A két eredeti taggal, Philip H. Anselmo énekessel és Rex Brown basszusgitárossal, valamint Zakk Wylde gitárossal és Charlie Benante dobossal felálló banda turnéja a két néhai alapító tag, Vinnie Paul dobos és Dimebag Darrell gitáros munkássága előtt tiszteleg.

A Pantera a már ismert angliai és írországi fellépései után indul a kontinensre. A zenekar június 15-én óriási sikerrel játszott a híres doningtoni Download Festivalon, amely három évtized után az első egyesült királyságbeli fellépése volt. A zenekar idén a Metallica észak-amerikai stadionturnéján is színpadra lépett.

A Pantera nem ismeretlen a magyar közönség számára, tavaly május 30-án és 31-én huszonöt év után először adtak Magyarországon koncertet, rögtön duplázva a Barba Negrában.

Az 1981-ben alakult együttes 2003-ig kilenc stúdióalbumot készített és a heavy (groove/thrash) metál egyik legnagyobb hatású, újító zenekara volt. Négy lemezük (Cowboys from Hell – 1990; Vulgar Display of Power – 1992; Far Beyond Driven – 1994; The Great Southern Trendkill – 1996) az Amerikai Egyesült Államokban platinalemez lett, az utolsó anyag, a Reinventing the Steel 2000-ben jelent meg. A csapathoz olyan ismert dalok fűződtek, mint a Cemetery Gates, a Walk, az I'm Broken vagy a Drag the Waters.

A rocktörténelem ikonikus zenekara a Pantera

A Pantera klasszikus felállásából a kivételes tehetségű gitáros, Dimebag Darrell 2004-ben hunyt el, miután egy columbus-i koncertjén a színpadon agyonlőtte egy néző. Vinnie Paul dobos 2018-ban halt meg, és a frontember Phil Anselmót is kis híján elvitte a heroin 1996-ban. A most 55 éves Anselmo a Pantera után a Superjoint Ritual és a Down zenekarban dolgozott, majd a Philip H. Anselmo & The Illegalsszal két lemezt készített. Utóbbi csapattal 2019-ben a dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválon is fellépett. 2022-ben Rex Brownnal régi barátok bevonásával élesztették újjá a Panterát: a gitáros Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society) lett, a dobos pedig Charlie Benante (Anthrax).

A Pantera eddig 20 millió lemezt adott el világszerte, és négy Grammy-jelölést kapott.