Patrick Duffyval a főszerepben ősszel érkezik a magyar vígjáték – kijött a film előzetese

Szeptember végén érkezik a mozikba Vékes Csaba, a Szia, Életem! író-rendezőjének romantikus sportvígjátéka, a Lepattanó című film. A film főszereplője Scherer Péter mellett Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán – és a Dallas Bobbyja, Patrick Duffy.

Fotó: AFP

Tavaly Budapest mellett Vácon forgatták Patrick Duffyval a Lepattanó című vígjátékot.

A Dallas című sorozat egykori főszereplőjének volt ideje a magyar fővárost megnézni, és ellátogatott a Terror Háza Múzeumba is. „Alapvetően amikor a telefon csörög, és felkérnek feladatokra, általában New Yorkba vagy Kanadába hívnak forgatni. Amikor a képviselőimhez megérkezett ez a telefon, hogy eljönnék-e Magyarországra, felkaptam a fejem. Érdekelt, de közöltem, hogy szeretném látni előbb a forgatókönyvet” – mondta korábban Patrick Duffy. Azt is elmondta,