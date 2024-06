Star Wars, Jurassic World, Bosszúállok: ezek a világ legdrágább filmjei

Kis pénzből is lehet jó filmet csinálni, ahogy nagy pénzből is lehet rossz filmet készíteni: a szórakoztatóiparban mindkét esetre van nem is egy példa. Mutatjuk, mely filmek kerültek a legtöbbe a stúdióik számára – és persze hogy mennyire voltak jó befektetések.

Ezek a világ legdrágább filmjei / Fotó: Hamara

5. Bosszúállok: Ultron kora (2015) – 365 millió dollár

Sokak számára talán meglepő lehet, de az összes Bosszúállók film közül az Ultron korának költségei szöktek a legmagasabbra.

Bosszúállok: Ultron kora / Fotó: Jay Maidment

A magas költségvetés pedig nem is feltétlenül érte meg a film készítőinek: a sorozat következő két része ugyanis egyaránt alacsonyabb összegből készült, és magasabb bevételt hozott, mint az Ultron kora, de a film így is 1,4 milliárd dolláros forgalmat generált a stúdió számára.

4. A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken (2011) – 379 millió dollár

A Karib-tenger kalózai sorozat sem nagyszabású jelenetekben, sem A listás színészekben nem szűkölködött, ám ez az epizód jócskán elmaradt bevétel terén a várakozásoktól.

A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A 379 millió dolláros büdzséjének jó része, 55 millió dollár Johnny Depp fizetésére ment el, aki a film sikerétől függetlenül jól járt Jack Sparrow szerepével. A film egyébként Amerikában alig 241 millió dolláros bevételt hozott, így a szakértők szemében nem tekinthető egy kifejezetten sikeres résznek – világszerte viszont egymilliárd dollár feletti jegybevételt generált, ezért erős lenne bukásnak titulálni.

3. Star Wars: Skywalker kora (2019) – 416 millió dollár

A Skywalker korát hatalmas várakozás előzte meg mind a rajongók, mind a forgalmazók, sőt még a kritikusok oldaláról is, és ugyan az epizód büdzséje a félmilliárd dollárt környékezte, anyagi oldalról távolról sem lehet bukásnak minősíteni.

Star Wars: Skywalker kora / Fotó: Ian West

A film sztorijáról mindenkinek megvan a maga véleménye, a számok viszont magukért beszélnek: a Skywalker kora a hatalmas költségek ellenére is profitot tudott termelni a stúdiónak, így befektetésnek messze nem volt utolsó – 1,1 milliárd dolláros bevételéből jutott bőséggel a készítőknek is.

2. Jurassic World: Bukott birodalom (2018) – 432 millió dollár

Aki szereti a dinókat, Chris Prattet, Jeff Goldblumot vagy éppen Bryce Dallas Howardot és a CGI-t, az a 2018-as Jurassic Worlddel nem tudott melléfogni.

Jurassic World: Bukott birodalom / Fotó: Universal Pictures

A 432 millió dolláros költségvetéshez 1,3 milliárd dolláros globális bevétel párosult, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nézőknek bejött a film – még akkor is, ha az epizód történetére nem sok energiát szántak az írók.

1. Star Wars: Az ébredő erő (2015) – 447 millió dollár

Az ING listájának legdrágább filmje hozta a legnagyobb bevételt is: az új trilógia első része ugyan közel félmilliárd dollárból készült, ám több mint kétmilliárd dolláros bevételt hozott a Disney-nek, így óriási kasszasikert arattak vele az alkotói.

Star Wars: Az ébredő erő / Fotó: Lucasfilm

A film megjelenése óta számtalan sorozattal bővült még a Star Wars-univerzum – és azok nagy része is hasonlóan jól teljesített a streamingoldalakon.