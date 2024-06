Több tízmilliárd forintot kávéztunk el egy év alatt

Mi az a HoReCa? A HoReCa a vendéglátóipar talán legfontosabb szegmenseinek, a szállodáknak, éttermeknek és kávézóknak a gyűjtőneve. Maga a kifejezés is ezekből a szavakból épül fel: Hotels (hotelek)

Restaurants (éttermek)

Cafés (kávézók) Hotels and Catering néven is ismerhetjük a fogalmat, attól függően, hogy melyik ország kifejezésével szeretnénk megragadni a fogalmat. Bármelyik elnevezést is használjuk, a listából jól látszik, hogy ezek a területek nagyon erősen kapcsolódnak egymáshoz — nemegyszer akár össze is olvadnak, amennyiben olyan vendéglátóipari egységről van szó.